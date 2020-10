„The Voice of Germany“: DAS bekamen die TV-Zuschauer nicht von Nico Santos mit – „ein Augenschmaus“

Am Set von „The Voice of Germany“ wird es nie langweilig. Verständlich, bei einem Haufen aufgeregter Musiker kommt es schließlich immer wieder zu unerwarteten Gesangseinlagen.

Während Rea Garvey am Sonntagabend einen Kandidaten bei „The Voice of Germany“ mit einem spontanen Ständchen von sich überzeugen wollte, nutze Nico Santos die Werbepause, um etwas gute Laune zu verbreiten.

„The Voice of Germany“: Zuschauer sind genervt von ständigen Werbeunterbrechungen

Auf den Social-Media-Plattformen teilten die offiziellen „The Voice of Germany“-Accounts, wie es während einer Werbepause im Studio aussieht. Die zahlreichen Werbeunterbrechungen sorgen im Netz immer wieder für große Diskussionen unter den Zuschauern, doch bei diesem Anblick kann man nur schwach werden.

In einem kurzen Video zeigt Nico Santos, was den TV-Zuschauern verwehrt bleibt. Denn die Werbepausen können zumindest für die Beteiligten der Castingshow ziemlich spaßig werden.

„The Voice of Germany“: So verbringt Nico Santos die Pause

Denn auch wenn die Fernsehkameras gerade nichts aufzeichnen, läuft die Party weiter. Im Video singt und tanzt Nico Santos zum größten Hit der Spice Girls „Wannabe“. Der Sänger ist kaum zu bremsen.

Und genau so sehen die Pausen der Show angeblich immer aus. „Ich bin immer hier, esse meine Früchte“, erklärt der 27-Jährige. Als Snack für zwischendurch wartet eine Schüssel voller Leckereien - darunter Kiwi, Trauben und Wassermelone - auf das Gesangstalent.

Nico Santos ist der Liebling der Zuschauer

Die Fans freuen sich riesig über diesen seltenen Einblick hinter die Kulissen. „Für mich immer ein Augenschmaus, ihm zuzuschauen. Gibt es eigentlich ein Lied, was er nicht mitsingen kann?“, kommentiert eine Userin bei Instagram.

Nico Santos ist immer für einen Spaß zu haben. Foto: imago images

Das Allroundtalent hat sich offenbar einen großen Platz im Herzen der Zuschauer gesichert:

„Find's so geil, wie Nico immer abgeht bei den Songs.“

„Nico ist ein perfektes Spice Girl.“

„Nico Santos ist einfach unglaublich!“

Schon 2019 war der Sänger Teil der „The Voice of Germany“-Jury. Doch gegen Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso hatte sein Kandidat Lucas Rieger einfach keine Chance. Hoffentlich läuft es also in der diesjährigen Staffel besser für ihn.

Dafür durfte Nico Santos sich diesen Sommer über eine ganz besondere Errungenschaft freuen. Mehr dazu hier >>>