„Voice of Germany“: Abseits der TV-Kameras machte Nico Santos DAS

Was Sender im TV zeigen ist oft spannend, was sie nicht zeigen, aber meistens noch spannender. Die kleinen Patzer, die Versprecher oder auch die privaten Momente der Stars. Die gibt es natürlich auch bei „The Voice of Germany“. Doch dort bleiben einige dieser Szenen nicht verborgen.

Das Social-Media-Team von „The Voice of Germany“ zeigt sie nämlich bei Facebook. So auch dieses irre Talent von Coach Nico Santos, das es leider nicht in die Sendung geschafft hat.

„The Voice of Germany“: Nico Santos als „Zirkuspferd“

Wer es nicht wusste, Nico Santos hätte auch einen begabten Artisten abgegeben. Oder wie es auf dem „The Voice of Germany“-Facebookprofil so schön heißt „Nico als Zirkuspferd“.

Nico Santos bei "The Voice of Germany" (Archivbild). Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Mittlerweile läuft die 10. Staffel der Prosieben-Casting-Show

Sie Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Juroren der zehnte Staffel (v.l.): Mark Forster (37), Stefanie Kloß (35), Yvonne Catterfeld (40), Nico Santos (27), Samu Haber (44) und Rea Garvey (47)

Die Premiere der aktuellen Staffel wurde am 8. Oktober ausgestrahlt

Moderatoren sind Thore Schölermann und Annemarie Carpendale

Gewinnerin der neunten Staffel war Claudia Emmanuela Santoso

Dort sieht man nämlich, wie der Sänger nacheinander mehrere Gummiebärchen in die Luft schleudert und gekonnt mit seinem Mund aus der Luft pflückt. Wahnsinn!

Nico Santos: Erst Animateur jetzt „The Voice of Germany“-Coach

Da kommt wohl Nicos früherer Job als Animateur in einem Club-Hotel auf Mallorca durch. Die Fans jedenfalls sind begeistert.

„Super Nico“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin des Sängers und verziert ihren Satz noch mit einem Herz. Und ein anderer Anhänger fügt hinzu: „Ihr seid spitze!“

Ein Fan wird jedoch ganz frech und versucht, den Sänger herauszufordern: „Das kann ich auch, was der Nico macht. Sogar hinterm Rücken werfen und durch die Beine. Würde gegen ihn antreten!“ Na, dann sind wir ja mal gespannt.

Zu Anfang lief die Staffel für Mark Forster gar nicht mal so gut. Hier liest du, woran es lag.