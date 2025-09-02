„The Voice of Germany“ lässt die Bombe platzen – endlich herrscht Gewissheit

Die Fans dürfen sich freuen – denn bald ist es so weit: Die beliebte Castingshow „The Voice of Germany“ geht in die nächste Runde. Verkündet wurde das Datum auf dem Instagram-Account der Show, wo zahlreiche begeisterte Kommentare der Community sofort die Vorfreude deutlich machen.

Schon jetzt ist klar: Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ wird wieder voller Überraschungen, großer Emotionen und packender Auftritte stecken. auf den roten Sesseln sitzen dabei bekannte Gesichter, die diesmal allerdings in einer ganz besonderen Konstellation zusammensitzen.

Die Coaches der 15. Staffel von „The Voice of Germany“

In der neuen „The Voice of Germany“-Staffel übernehmen Shirin David (30), Nico Santos (32), Rea Garvey (52) sowie Michi Beck (57) und Smudo von den „Fantastischen Vier“ das Ruder. Alle fünf Coaches standen bereits in vergangenen Staffeln als Mentoren auf der Bühne, allerdings noch nie gemeinsam in dieser Kombination.

+++ ProSieben macht es offiziell: „The Voice of Germany“-Coaches feiern Comeback +++

Damit verspricht „The Voice of Germany“ eine ganz neue Dynamik – denn die Mischung aus Hip-Hop, Pop, Rock und geballter Bühnenerfahrung bietet jede Menge Stoff für spannende Duelle und Kontraste. Vor allem die Chemie zwischen den Stars dürfte für unterhaltsame Momente sorgen – und die graue Stimmung des Herbstes erhellen.

Ein Mix aus Emotion und Entertainment

Shirin David bringt frischen Wind ins Format, vor allem mit ihrer Erfahrung aus dem Hip-Hop- und Pop-Bereich. Nico Santos sorgt mit seinen Chart-Hits regelmäßig für Begeisterung, während Rea Garvey mit emotionalen Rock-Balladen seit Jahren die Herzen seiner Fans erreicht. Und Michi Beck und Smudo stehen nicht nur für Vielfalt, sondern auch für jahrzehntelange Erfahrung als Mitglieder der legendären Band „Die Fantastischen Vier“.

Der offizielle Starttermin wurde am Dienstag (2. September) auf dem offiziellen TVOG-Instagram-Account verkündet. Die Fans sind hellauf begeistert und können es kaum erwarten bis es wieder heißt: Bühne frei für die besten Stimmen des Landes. Das geht aus den zahlreichen Kommentaren hervor:

„Freu mich auf euch! Super coole Sendung!“

„Das ist eine richtig coole Coach-Konstellation!“

„OMG, endlich! Ich freue mich schon so sehr.“

„Lieben wir!“

„Ich kann es kaum erwarten!“

„The Voice of Germany“ Staffel 15 startet ab 25. September! Die Sendung flimmert immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20.15 Uhr in SAT.1 über die TV-Bildschirme. Außerdem kann man sie jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!