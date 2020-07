Wer wird der Nachfolger von Sido bei „The Voice of Germany“?

„The Voice of Germany“: Nach Yvonne Catterfeld – ist ER der nächste Rückkehrer?

Großer Umbruch bei „The Voice of Germany“!

Nachdem bekannt geworden war, dass Rapper Sido in der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein wird, soll Yvonne Catterfeld zu „The Voice of Germany“ zurückkehren und seinen Platz einnehmen.

„The Voice of Germany": Alter Bekannter kehrt zurück

Doch auch ein zweiter Platz soll laut Medienberichten frei werden: Alice Merton wird in der Jubiläumsstaffel ebenfalls nicht mehr dabei sein, wie Prosieben bereits bestätigte. Wer für sie in die Jury kommen soll, stand noch nicht fest - bis jetzt!

Denn nun soll ein Ersatz gefunden worden sein. Und es ist - wie Yvonne Catterfeld - ein alter Bekannter, der bereits in der Vergangenheit als Juror bei „The Voice of Germany“ dabei gewesen war.

Publikumsliebling wieder bei „The Voice of Germany" dabei

Bei dem alten Neuen soll es sich um keinen Geringeren handeln als Publikumsliebling Samu Haber. Das hat die Nachrichtenagentur „teleschau“ aus Produktionskreisen erfahren.

Samu Haber Foto: imago images / Andreas Gora

Das ist Samu Haber:

geboren am 2. April 1978 in Helsinki, Finnland

er ist Sänger, Gitarrist und Songwriter

er ist Frontmann der finnischen Rockband „Sunrise Avenue“

2013 war er erstmals bei „The Voice of Germany“ dabei

nach einer Pause 2015 kehrte er für zwei Staffeln zurück

Ende 2019 verkündete seine Band „Sunrise Avenue“ das Aus

Samu Haber, Frontmann der finnischen Band „Sunrise Avenue“, saß insgesamt bereits vier Jahre auf dem Juroren-Stuhl. Erstmals war er 2013 dabei. Nach einer Pause im Jahr 2015 kehrte er ein Jahr später für zwei weitere Jahre zurück. In der achten Staffel wurde er von Michael Patrick Kelly ersetzt.

Prosieben äußert sich nicht zu Jury bei „The Voice of Germany“

Nun scheint er tatsächlich wieder zurückzukehren. Prosieben hat sich zu den Berichten noch nicht geäußert. Nach dem Ausstieg von Sido erklärte der Sender lediglich: „Der stetige Wechsel auf den begehrtesten Stühlen im deutschen Fernsehen ist Teil des TVOG-Konzeptes. Für die Jubiläumsstaffel bereiten wir eine neue Konstellation unter den Coaches vor.“

Rapper Sido wird in der Jubiläumsstaffel nicht mehr dabei sein. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wer in der zehnten Staffel von „The Voice of Germany“ auf den roten Stühlen sitzt, werde rechtzeitig bekannt gegeben. (cs)