„The Voice of Germany“: Mit DIESEM Geständnis überrascht Mark Forster alle – „Nur wenn das Licht ausgeht“

„The Voice of Germany“-Juror Mark Forster will böser werden.

Mark Forster und Rea Garvey - in der Jury von „The Voice of Germany“ wird zwischen beiden gestichelt, was das Zeug hält.

Auf eine neue Episode können sich Fans der Casting-Show am Sonntag einstellen. Vorab zu sehen ist, wie die Jury gemeinsam herumalbert. Es geht womöglich um Halloween, das nächste Woche ansteht. Und Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß erklärt plötzlich: „Ich finde Mark ist Dark Forster.“

„The Voice of Germany“: Mark Forster überrascht alle – dann kontert Rea Garvey

Was sagt der Sänger selbst dazu? „Ganz ehrlich. Damit kann ich leben. Das gefällt mir. Das ist mein neues Image“, erklärt er im Gespräch mit seinen Jury-Kollegen von „The Voice of Germany“ zufrieden.

--------------------------

--------------------------

„Ich wollte insgesamt hier ein bisschen der Böse werden, weißt Du?“, so Forster. Seine Kollegen scheinen einverstanden. „Mach mal“, pflichtet Yvonne Catterfeld bei. Und Nico Santos nickt anerkennend: „Dark Forster.“

Die „The Voice of Germany“-Coaches haben Spaß. Foto: picture alliance/dpa

----------------------------------------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Mittlerweile läuft die 10. Staffel der Prosieben-Casting-Show

Das sind die Juroren der zehnte Staffel (v.l.): Mark Forster (37), Stefanie Kloß (35), Yvonne Catterfeld (40), Nico Santos (27), Samu Haber (44) und Rea Garvey (47)

Die Premiere der aktuellen Staffel wurde am 8. Oktober ausgestrahlt

Moderatoren sind Thore Schölermann und Annemarie Carpendale

Gewinnerin der neunten Staffel war Claudia Emmanuela Santoso

----------------------------------------------------

„Ich habe ne dunkle Seite auch“, versucht Mark Forster seinen Kollegen zu erklären. Ist klar, dachte sich wohl Jury-Kumpel Rea Garvey:

„Nur wenn das Licht ausgeht!“, sagt er trocken und sorgt damit für Lacher. (ms)

Am Sonntag, 20.15 Uhr, kannst du auf Sat1 die nächste Folge sehen.