The Voice of Germany: Mark Forster sieht Kandidaten – und ist völlig baff

Da hat Mark Forster bei „The Voice of Germany“ aber nicht schlecht gestaunt.

Kein Wunder, damit hätte er wohl nicht gerechnet. Oder besser mit IHM. Bislang versuchte „The Voice of Germany“-Teilnehmer Christian sein Gesangsglück auf Karaoke-Bühnen. Bis jetzt. Jetzt wollte er das auch auf der großen Fernsehbühne von „The Voice of Germany“ beweisen.

„The Voice of Germany“: Kandidat singt Baywatch-Song

Doch eines hatte er wohl nicht bedacht: Welche Verwirrung er damit bei den „The Voice of Germany“-Coaches auslösen würde.

Doch von vorne: Christian hatte sich für seinen „The Voice of Germany“-Auftritt gleich einen ganz speziellen Song ausgewählt. So sang er wirklich den Baywatch-Titelsong.

The Voice of Germany: Mark Forster ist völlig überrascht als er DIESEN Kandidaten sieht auf der großen Bühne sieht. Foto: imago images

Klar, dass die Coaches darauf direkt steil gingen. So sang der 34-jährige Österreicher den Titelsong der 90er-Kultserie „Baywatch“ und brachte „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß direkt dazu, den Refrain mitzugröhlen.

„The Voice of Germany“: Mark Forster kann nicht glauben, wer da steht

Doch dabei blieb es leider. Keiner der Coaches wollte für den 34-Jährigen buzzern. Schade drum, skurril wurde es dann jedoch, als sich Mark Forster, Rea Garvey und Co. nach Christians Auftritt umdrehten. Denn vor allem Mark Forster konnte seinen Augen nicht trauen, als er Christian sah.

Die Coaches von „The Voice of Germany“ 2020. Foto: ProSiebenSat.1 / Richard Hübner

„Ich war mir sicher, dass du eine Frau bist“, rief der Sänger Kandidat Christian entgegen. Eine These, die der zu verneinen wusste. „Also ich bin mir sicher, ich bin keine Frau“, entgegnete der.

Doch auch sein Geschlecht konnte ihm nun nicht mehr helfen. Die Coaches kritisierten, dass er zu nahe am Original geblieben sei und keine eigene Note in den Song gebracht habe.

„The Voice of Germany“ läuft donnerstags und sonntags bei ProSieben und Sat.1. Ganze Folgen gibt es auch bei Joyn.