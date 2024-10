„The Voice of Germany“: Plötzlich muss Mark Forster einschreiten – „Kathrin war in Lebensgefahr“

Auch in diesem Jahr begeistert die Prosieben-Show „The Voice of Germany“ wieder Millionen von Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen. Die Coaches und Profimusiker Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Samu Haber und Kamrad kämpfen um die besten Gesangstalente Deutschlands und wollen mit ihren Teams den Pokal nach Hause holen.

Mittlerweile werden die Battles der diesjährigen Staffel ausgestrahlt. In dieser Phase von „The Voice of Germany“ treten die Talente in ihren Teams gegeneinander an und müssen ihr Können im direkten Duell unter Beweis stellen. Doch als Mark Forster einige seiner Schützlinge coachen möchte, kommt es plötzlich zu einer brenzligen Situation.

Käfer-Drama bei „The Voice of Germany“

Mit einem persönlichen Gesangsunterricht bereiten die „The Voice of Germany“-Coaches ihre Nachwuchsmusiker auf ihren großen Auftritt bei den Battles vor. Doch die Proben von Mark Forster und seinem Team wurden in der Folge von Freitag (25. Oktober) abrupt unterbrochen. Im Einspieler während der Sendung berichtet der „Au revoir“-Sänger: „Ich hab so vor mich hingecoacht und hab an nichts Böses gedacht. Plötzlich hab ich einen Hilfeschrei gehört!“

Doch was war passiert? Während der Proben schrie Kandidatin Kathrin plötzlich laut und schrill auf. Mark Forster beschreibt diesen Moment wie folgt: „Kathrin war in Lebensgefahr!“ Der Sänger wirkt sichtlich betroffen, doch die „The Voice of Germany“-Kandidatin lacht in einem dazwischen geschnittenen Video über diesen Moment. Im weiteren Verlauf der Sendung wird auch der Grund dafür deutlich.

Denn „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Kathrin schwebte widererwarten nicht ernsthaft in Lebensgefahr. Nach ihrem Schrei waren erst mal alle Blicke ihrer Konkurrenten und ihres Coaches auf die junge Frau gerichtet. Mark Forster klärt auf: „Ich hab sofort reagiert und gesehen, dass ein winziges Insekt auf ihrem Stuhl ist.“ Kathrin scheint eine Insektenphobie zu haben und sich über das kleine Lebewesen zu Tode erschreckt zu haben.



Mark Forster kann die Angst der Kandidatin nicht nachvollziehen, steht ihr aber sofort unterstützend zur Seite. Der Musiker beruhigt die Lage und berichtet danach im Interview: „Ich weiß nicht, ob es ein Käfer oder eine Mücke war, es war zu klein, um es überhaupt beurteilen zu können!“ Auch Kathrin scheint ihr Schrei im Nachhinein unangenehm zu sein, die Sängerin gesteht demütig: „Da hab ich vielleicht ein bisschen überreagiert.“



Einen hohen Unterhaltungswert hatte dieser Moment der aktuellen Staffel auf jeden Fall. Mark Forster muss sich von diesem Schreck sicherlich erst einmal erholen.