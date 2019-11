„The Voice of Germany“: Kandidat singt, dann verlässt Sido die Bühne – „Halt deine Schnauze!“

Das gab es so noch nie! Einfach unfassbar, was kürzlich bei „The Voice of Germany“ (Prosieben/Sat.1) passiert ist. Die Hauptbeteiligten dabei: Coach Sido und TV-Kollege Mark Forster.

Es gab nicht nur geschockte Gesichter, sondern auch ein lachendes Publikum – und Coaches, die nicht sie selbst waren. Letzteres im wahrsten Sinne des Wortes. „The Voice of Germany“-Coach Sido verließ sogar kurzerhand die Bühne!

Das war passiert:

Es ist ein Kampf auf der „The Voice of Germany“-Bühne. Ein Kampf, der sich am Ende doch noch auszahlt. Kurz vor Ende des Songs „No Matter What“ von Calum Scott buzzern sowohl Mark Forster als auch Sido für Kandidat Bastian Springer (21). Der Erdinger kann es nicht glauben, kreischt auf.

The Voice of Germany: Sido schockt Rea. Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

„Alter, wie könnt ihr bis zum Schluss warten. Ich zittere gerade“, so der selbständige Make-up-Artist.

„The Voice of Germany“: Kandidat singt – plötzlich verlässt Sido die Bühne

Und dann geht es los zwischen den Coaches. In Anspielung auf den Job des Kandidaten sagt Mark an an den Nachwuchssänger gewandt:

Mark: „Und was sagste?“

Sido: „Meinst du jetzt mit deinem Gesicht?“

Bastian: „Ich kann echt nicht mehr gerade…“

Sido: „Warum? Weil wir (Mark und ich) uns so ähnlich sehen? Warte kurz!“

Und schon ist Sido weg, hat einfach die Bühne verlassen. Rea Garvey ist perplex: „Es ist das erste Mal bei The Voice, dass Sido die Bühne verlässt.“

Rapper Sido kommt zurück – mit genialer Idee

Plötzlich kommt der Rapper zurück – und läuft ganz in Mark-Forster-Manier.

Der Anfang vom anschließenden Schauspiel. Denn Sido und Mark tauschen plötzlich tatsächlich die Rollen, wechseln die Kleidung und nehmen jeweils den Jury-Platz des anderen ein.

Sido ist Juror bei The Voice of Germany Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

------------------------------------

Rea Garvey lacht und lacht

Rea kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen. Kein Wunder, die beiden Spaßvögel nehmen sich gegenseitig auf den Arm, imitieren den Kollegen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.

„Halt deine Schnauze!“

Ein Schlagabtausch zwischen den Coaches. Und dann: „Max Förster, halt deine Schnauze“, wettert der echte Mark Forster gegen seinen „Doppelgänger“ Sido. „Ich heiße Mark Forster“, kontert der.

The Voice of Germany: Jury und Moderatoren Rea Garvey (von links), Sido, Alice Merton, Lena Gercke, Mark Forster, Thore Schölermann Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Ein bisschen verwirrend das Ganze. Auch wenn das Publikum applaudiert und seinen Spaß hat, Kandidat Basti lacht… nicht wirklich. Das merkt wohl auch Rea Garvey, fordert schließlich:

„Basti hat sich die Seele aus dem Leib gesungen, tauscht bitte wieder eure Rollen, sodass ihr ernsthaft mit ihm sprechen könnt.“

Bastian ist bei The Voice of Germany eine Runde weiter. Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

„The Voice of Germany“: Kandidat Bastian geht ins Team...

Gesagt, getan. Und für welches „The Voice of Germany“-Team entscheidet sich Bastian Springer nun? Dem hat der Rollentausch von Sido offenbar am besten gefallen. „Sido, I’m yours.“

Sonntag starten endlich die Battles

Am Sonntag starteten die heißersehnten Battles in der Castingshow. Die Jurymitglieder Alice Merton, Sido Rea Garvey und Mark Forster hatten eine gleich große Anzahl an Sänger und Sängerinnen in ihren Reihen, die gegeneinander antreten.

Insgesamt gibt es vier Shows, in denen sich die Kandiaten "battlen".

„The Voice of Germany“: Mark Forster Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Bei der ersten Battle-Show verriet Mark Forster, warum er Mark Forster heißt. Der Popsänger heißt eigentlich Mark Ćwiertnia. „Untauglich“ für einen Popstar, wie er selbst meint. Eines Tages war jemand bei ihm im Studio in der Forsterstraße und speicherte seinen Namen als „Mark Forster“ in sein Handy ein.

Die Geburtsstunde des Künstlernamens.

Battles: Schwierige Entscheidung für Rea Garvey

Eine schwierige Entscheidung in einem Battle hatte Rea Garvey zu treffen. Er ließ Allan Garnelis gegen Andrew Telles antreten, sie performten „Little Lion Man“ der btitischen Band Mumford & Sons.

Die Performance der beiden rissen den Iren vom Hocker. „Ich fand es richtig, richtig gut!“, erklärte er nach dem Auftritt. Auch die anderen Coaches sind begeistert.

Dennoch musste sich der Ire entscheiden, das fiel ihm sichtlich schwer. Sein Herz hänge an einem anderen Sänger als der Kopf. Am Ende entschied sich Rea Garvey, seinem Herzen zu folgen und entschied sich für Andrew. Er ist nun in den Sing-Offs.

Wo wir schon bei Rea Garvey sind: Ihm ist in der aktuellen Folge ein Malheur passiert - mitten in der Sendung.

In einer der vergangenen Battle-Sendungen gab es außerdem einen Zwischenfall.

