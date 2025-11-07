Unglaublich! DAS machen die ersten „The Voice of Germany“-Gewinner heute

Seit 2011 ist die Sat.1– und ProSieben-Castingshow „The Voice of Germany“ nun schon im deutschen Fernsehen zu sehen. Emotionale Gänsehautauftritte, nervenaufreibende Battles, abwechslungsreiche Talente sowie hochkarätige und unterhaltsame Coaches halten die Zuschauer Jahr für Jahr in Atem.

Zudem brachte die Show große Stars wie Max Giesinger oder Zoe Wees („The Voice Kids“) hervor. Doch wer sorgte eigentlich in den ersten zwei Staffeln für Aufsehen und holte sich den begehrten „The Voice of Germany“-Titel? Und die viel spannendere Frage: Was machen die Gewinner heute?

„The Voice of Germany“: Kennst du sie?

Ivy Quainoo und Nick Howard schrieben 2011 bis 2012 TV-Geschichte. Sie waren die ersten zwei „The Voice of Germany“-Sieger. Mit nur 19 Jahren eroberte Ivy Quainoo, eine charmante Deutsche mit ghanaischen Wurzeln, die Herzen der Musikfans.

Nach ihrem Sieg im Jahr 2011 feierte sie große Erfolge: Platz 2 der deutschen Charts, eine Gold-Auszeichnung mit ihrem Song „Do You Like What You See“, den ECHO in der Kategorie „Künstlerin Rock/Pop national“, Gastauftritte bei Shows wie „Schlag den Raab“ oder „Germany’s Next Topmodel“, die Teilnahme für Deutschland beim ESC 2018 in Lissabon und Songs für diverse Serien und Filme.

Auch heute arbeitet sie intensiv an Songs und singt leidenschaftlich. Doch sie sorgt auch als Schauspielerin für Aufsehen. Nach einem Studium an der American Academy of Dramatic Arts in New York ging ihre Karriere steil bergauf. So wirkte sie in vielen nationalen und internationalen TV- und Filmproduktionen mit und spielte sogar an der Seite von Keanu Reeves im US-Actionfilm „John Wick: Chapter 4“.

„The Voice of Germany“-Star Ivy Quainoo feiert große Erfolge als Schauspielerin. Foto: IMAGO/Future Image

Ein britischer Gitarrenliebhaber war der zweite Sieger

Der zweite Sieger war Nick Howard im Jahr 2012. Der Brite sicherte sich mit seinem Hit „Unbreakable“ Platz 5 in den deutschen Charts. Er steht für einen sanften, melodischen und nachdenklichen Stil sowie für sein Faible für das Gitarrenspiel. Zudem vereint er Rock- und Popelemente.

Nach seinem „The Voice of Germany“-Sieg blieb Nick Howard der Musik treu. Heute tritt er immer noch als Künstler auf und performte unter anderem an der Seite von Musiklegende Ronan Keating. Doch seine Erfolge gehen noch weiter!

Über 1000 Konzerte in aller Welt, 25 Millionen Streams, 7 Alben, TV-Auftritte bei NBC, MTV, Disney und sogar Act bei der ZDF-Silvestershow. Zudem ist der 43-Jährige Mitbegründer von Bookable, einer Agentur zur Buchung von Künstlern.

Am Ende wird deutlich: Diese zwei Talente haben eine Gemeinsamkeit. Sie konnten ihre persönlichen Träume verwirklichen. Auch viele Jahre nach ihrer „The Voice of Germany“-Zeit stehen sie im Rampenlicht und feiern beeindruckende Erfolge. Es bleibt spannend, welche weiteren Sieger ihnen in den nächsten Jahren folgen werden…