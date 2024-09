„The Voice of Germany“-Star: Er tat es zum ersten Mal

In der Castingshow „The Voice of Germany“ entscheidet ein Buzzer alles. Bei Kandidat Georg Stengel zeigten die Coaches 2015 allerdings keine Regung auf den roten Stühlen. Nur ein Jahr später stellte er sein Gesangtalent erneut unter Beweis – und das mit Erfolg! Bei den damaligen Juroren Andreas Bourani und Michi und Smudo von den „Fanta 4“ sang er sich mit dem deutschen Hit „Pocahontas“ in ihre Herzen.

Seitdem legt der Sänger eine steile Karriere hin, hielt sich 2020 mit seiner Erfolgssingle „Mars“ 15 Wochen lang in den deutschen Single-Charts. Nun ist Stengel erneut auf der Überholspur, trat erst vor kurzem als Support-Act bei Schlagerlegende Roland Kaiser auf. Doch nicht nur mit diesem Meilenstein feierte er Premiere.

„The Voice“-Star spricht über Karriere

Am 6. September erscheint Georg Stengels lang erwartetes Debüt-Album „Endlich!“, das er im Herbst auf einer eigenen Tour vorstellen wird. Im Interview mit der Nachrichtenagentur „spot on news“ berichtet er über sein neues Popstar-Leben. Nach seinem Auftritt bei „The Voice of Germany“ brach er seine Ausbildung ab, konzentrierte sich lediglich auf seine musikalische Karriere – der Weg war oft steinig.

Umso glücklicher ist Stengel über sein Durchhaltevermögen, das sich jetzt endlich auszahlt. Als Support von Roland Kaiser stand er auf dessen Jubiläums-Tournee auf der Bühne – und das auf einer der größten, die er je erlebt hat! Eine echte Premiere für den „The Voice“-Star.

„The Voice“-Star kann es kaum fassen!

„Also ausgehend davon, dass ich noch nie in einem Stadion war, auch nicht beim Fußball, – ich habe wirklich noch nie ein Stadion von innen gesehen – war es so krank, in so einem riesigen Stadion zu stehen“, berichtet Georg Stengel von seiner Erfahrung.

„Wo eigentlich Fußball gespielt wird vor Tausenden von Menschen und dann steht man da selbst auf der größtmöglichen Bühne in einem ausverkauften Stadion, vor einer Legende: Ja, das hat mich komplett umgehauen“, so der „The Voice“-Star weiter.

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ startet übrigens am 26. September zur Primetime um 20:15 Uhr bei ProSieben. Die Sendung ist außerdem in der Joyn-Mediathek abrufbar.