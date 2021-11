„The Voice“: Mark Forster drückt auf roten Knopf – dann realisiert er: „Hätte nicht gebuzzert“

Mark Forster ist Juror in der ProSieben-Castingshow „The Voice”.

„The Voice“-Kandidat Maximilian hat es nicht leicht in der Show. Zunächst drehte sich Mark Forster als erster Coach für ihn um – dann hagelte es ausgerechnet von dem „Drei Uhr Nachts“-Sänger selbst Kritik für Maximilian.

Gnadenlos ehrlich gab Mark Forster nicht nur vor den „The Voice“-Coaches, sondern auch vor den Zuschauern zu, dass er seine Stimme am liebsten wieder zurückziehen würde.

„The Voice“-Coach Mark Forster erkennt Song von Michael Schulte nicht

Dabei war es Mark Forster selbst, der sich zu Beginn von Maximilians Performance einen Fauxpas erlaubte. Als der „The Voice“-Kandidat gerade „Stay“ von Michael Schulte anstimmte, drehte sich Mark zu seinem Kollegen Nico Santos und fragte: „Deiner?“

Gemeint war damit, ob Maximilian ein Lied von Nico performe. Doch der „Rooftop“-Interpret schüttelte den Kopf, erklärte, dass es sich um einen Hit des ehemaligen „The Voice“-Finalisten Michael Schulte handelte. „Naja, so ähnlich“, erwiderte Mark mit einem beschämten Lächeln.

„The Voice“-Coach Mark Forster ermahnt Kandidat: „Das musst du auf jeden Fall ändern!“

Maximilians Performance von „Stay“ war jedenfalls unvergesslich. Bis auf Sarah Connor drehte sich jeder der Coaches für den 21-jährigen Wuppertaler um. Mark Forster war sogar der Erste. In der Feedback-Runde zeigte sich der Musiker dann allerdings doch nicht mehr so angetan von Maximilian.

Maximilian hat sich Michael Schultes „Stay“ für seine Blind Audition ausgesucht. Foto: SAT.1/ProSieben / André Kowalski

„Ich glaube, wenn ich dich von Anfang an gesehen hätte – wie du eine Mid-Tempo-Nummer mit geschlossenen Augen im Stehen auf der Bühne runterarbeitest – dann hätte ich wahrscheinlich nicht gebuzzert“, kritisierte Mark.

Seiner Meinung nach könne man so zwar eine Aufnahme im Tonstudio absolvieren, für eine Performance vor Publikum sei es jedoch viel zu wenig. „Das musst du auf jeden Fall ändern!“, ermahnte er Maximilian. Ganz schön harte Worte. Dennoch bot Mark Forster an, ihn in sein Team aufzunehmen.

Am Ende entschied sich Maximilian jedoch für Nico Santos. Wie weit er es in diesem Team bringen wird, erfahren wir in den nächsten Wochen.

