„The Voice of Germany“: Fan-Wut vor dem großen Finale! „Schlechtestes Finale aller Zeiten“

Das „The Voice of Germany“-Finale steht an. Doch nicht alle Fans sind mit dem Ergebnisse der Coaches und der Produktion zufrieden.

Endlich ist so weit: Am Sonntagabend wird der diesjährige „The Voice of Germany“-Sieger gekürt!

Nachdem die „The Voice of Germany“-Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Mark Forster, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey wochenlang ihre Talente aufgebaut haben, bestimmen die Zuschauer im Finale ihren Favoriten. Doch es gibt einen großen Kritikpunkt.

„The Voice of Germany“: Fans unzufrieden mit Final-Voting

Das „The Voice of Germany“-Finale wird von Coaches und Kandidaten gleichermaßen mit Spannung erwartet.

Insgesamt fünf Talente (Alessandro Pola, Mael & Jonas, Oliver Heinrich, Paula Dalla Corte und Tosi Udayana) hoffen auf die Gunst der Zuschauer – aber die regen sich noch immer über den Voting-Ablauf im Halbfinale auf.

--------------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Mittlerweile läuft die 10. Staffel der ProSieben-Casting-Show

Die Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Juroren der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Die Premiere der aktuellen Staffel wurde am 8. Oktober ausgestrahlt

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der neunten Staffel war Claudia Emmanuela Santoso

--------------------------

Denn Juan, ein absoluter Fan-Favorit, musste sich am Donnerstag gegen Oliver Heinrich im Team von Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß geschlagen gegeben. Die Rückkehr von Oliver, der eigentlich schon ausgeschieden war, hatte ohnehin für Wirbel gesorgt, wie du >>>hier lesen kannst.

Doch dass Juan dann wegen dem Rocker auch nicht ins Finale einzog, machte die ProSieben-Zuschauer noch wütender.

+++ „The Voice of Germany“: Samu Haber fehlte wegen Corona – deshalb war er trotzdem beim Coaching zu sehen +++

„The Voice of Germany“: Fans machen Produktion Vorwürfe

Auf dem Instagram-Account der Musik-Show lassen einige Zuschauer ihrer Wut auf die Produktion freien Lauf.

Unter einem Beitrag, in dem Juan im Mittelpunkt steht, häufen sich kritische Kommentare:

„Schade, dass Juan nicht weiter ist. Er hätte auf jeden Fall ins Finale gehört.“

„Bringt endlich wieder die alte Regelung zurück, dass die Besten ins Finale kommen und nicht pro Team einer. Es geht doch wohl um die Stimme und nicht um das Team. Dann wären jetzt auch andere Personen im Finale!“

„Also ich weiß ja nicht, wer hier abgestimmt hat, aber das ist unglaublich, welche Talente weiter und welche raus geflogen sind.“

„Das wird das schlechteste Finale aller Zeiten!“

Dabei werden auch Manipulations-Vorwürfe laut – so schreibt ein Nutzer: „Man hatte nach Juans Auftritt nur eine Minute Zeit für ihn abzustimmen und nach Ollis Auftritt gab's eine ganze Werbung Zeit und die Zeit während Juans Auftritt. Wäre es fair abgelaufen, wäre Juan jetzt im Finale, das ist Fakt.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------

Mehr zu „The Voice of Germany“:

------------------------

Wieder andere „The Voice of Germany“-Zuschauer geben an, dass das ganze Thema eben Geschmackssache sei. Klar ist: Egal, wer „The Voice of Germany“ am Sonntagabend gewinnt – es wird wohl immer Fans geben, die mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. (kv)

Wer das Rennen denn nun macht, kannst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 sehen.