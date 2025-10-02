Coaches bereuen ihren Buzzer – DAS gab es bei „The Voice of Germany“ noch nie

Die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ ist in vollem Gange und sorgt schon in den ersten Folgen für reichlich Gesprächsstoff. Auf den roten Stühlen nehmen in diesem Jahr Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie die Fanta-4-Mitglieder Smudo und Michi Platz – eine bunte Mischung, die für spannende Konstellationen sorgt.

Neben den starken Stimmen der Talente spielt auch wieder die Strategie der Coaches eine wichtige Rolle: Mit dem „Block“-Button können die sie gezielt verhindern, dass ein Konkurrent für ein Talent infrage kommt – ein taktisches Mittel, das für Überraschungen und Emotionen sorgt. Diesmal sorgt der Einsatz des „Block“-Buttons jedoch für einen herzzerreißenden Moment!

„The Voice of Germany“-Juroren bereuen ihren „Block“-Buzzer

Maesra ist 18 Jahre alt und Azubi bei einer Bank in Schwerin. Doch ihre eigentliche Leidenschaft ist etwas völlig anderes: das Rappen! Für die Blind-Auditions von „The Voice of Germany“ hat sie sich für „Statement“ von Mero entschieden. Maesra selbst beschreibt es als „die Ghetto-Szene des Rappens“!

Mit ihrem Auftritt überzeugt sie gleich drei der vier Coaches – nur Rea konnte sie nicht überzeugen. Doch der „The Voice auf Germany“-Juror hat gleich einen triftigen Grund parat: „Bei Michi und Smudo von den „Fantastischen Vier“ sieht das völlig anders aus! Sie machen sogar vom „Block“-Buzzer Gebrauch und nehmen Shirin David aus dem Rennen, um ihre eigenen Chancen zu erhöhen – doch genau diese Entscheidung bereuen die beiden Rapper nur wenige Sekunden später!

Ende gut, alles gut

Maesra kann ihr Glück kaum fassen – Shirin eilt sofort zu ihr und nimmt die Kandidatin gleich innig in den Arm. Bei dieser Anblick sagt Michi zu seinem Team-Kollegen: „Vielleicht sollten wir sie abgeben!“ Dabei kann Shirin David ihren „The Voice of Germany“-Kollegen ausnahmsweise nur zustimmen: „Ihr könnt das nicht handeln!“

Dann lässt Smudo Taten, statt nur Worte sprechen: Das war aus Versehen. Natürlich ist das hier ein Spiel und wir können uns gegenseitig blocken, aber ich bin aus Versehen abgerutscht mit dem Finger. Wir wollten das gar nicht.“ Plötzlich wird Shirin David hellhörig und fragt, ob das ernst gemeint ist. Das „Fanta 4“-Duo antwortet: „Es ist ernst! Es sind keine Almosen, aber es ist einfach unmöglich – hast du diese Augen gesehen?! Das dürfen wir nicht machen!“ Gesagt – getan! Der „Block“-Buzzer wurde aufgehoben und Talent Maesra entscheidet sich schlussendlich auch für Shirin David. Ende gut, alles gut!

Die 15. Staffel von „The Voice of Germany“ läuft seit dem 25. September immer donnerstags und freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.