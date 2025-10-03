„The Voice of Germany“-Coaches sind nach Auftritt baff – „Was für’n Abriss!“

Seit 15 Jahren sorgt „The Voice of Germany“ bereits für Auftritte, die in Erinnerung bleiben. Die Show hat sich dabei längst zu einer festen Größe in der deutschen TV-Landschaft entwickelt. Zum großen Jubiläum kehren in die Castingshow ausgewählte Talente zurück, die in früheren Jahren bereits für Gänsehaut gesorgt haben.

Eines dieser Allstars-Talente ist Oxa. Sechs Jahre nach ihrem ersten Auftritt feiert Oxa nun ein Comeback und sorgt erneut für einen Auftritt, der bei den Coaches unter die Haut geht.

„The Voice of Germany“-Coaches sind baff

Für treue „The Voice“-Fans dürfte der Name sofort Erinnerungen wecken. 2019 stand Oxa erstmals auf der Bühne der Show und begeisterte mit einer Performance des ESC-Hits „Toy“ von Netta. Damals schaffte es Oxa bis ins Halbfinale. Mit einer Interpretation von Michael Jacksons „Earth Song“ kehrt Oxa nun zu „The Voice of Germany“ zurück und macht mit dem Auftritt die Coaches regelrecht sprachlos.

Besonders die Fantastischen Vier sind baff. „Wow, Donnerwetter, was für’n Abriss!“, fasst Smudo den Auftritt zusammen. Auch Nico, bekennender Michael-Jackson-Fan, ist beeindruckt.

„The Voice of Germany“-Zuschauer reagieren deutlich

„So einen wichtigen Song so zu performen, das ist die absolute Meisterklasse“, betont Nico. Auch Shirin stimmt ihm zu. Die Coaches sehen großes Potenzial für den weiteren Verlauf der Jubiläumsstaffel. Und nicht nur sie: Auch das Publikum ist überzeugt und feiert Oxa mit Applaus.

Oxa stammt ursprünglich aus Brasilien und möchte mit den Auftritten weltweit Menschen inspirieren. Schon die Teilnahme 2019 war ein Karrieresprung. Heute verkörpert Oxa Michael Jackson im gleichnamigen Musical in Hamburg.

Wer Oxa und die anderen Allstars sehen möchte, kann „The Voice of Germany“ immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf Sat.1 um 20.15 Uhr verfolgen. Alle Folgen gibt es außerdem im Livestream und kostenlos zum Nachschauen auf Joyn.