„The Voice of Germany“-Kandidatin aus NRW wird deutlich – „Teilweise unter der Gürtellinie“

Am Donnerstagabend (25. September) geht die neue Staffel von „The Voice of Germany“ an den Start. Die Kandidaten wollen die Jury rund um Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Michi und Smudo mit ihrer Stimme überzeugen – erst nach dem Auftritt mit ihrer Persönlichkeit.

In den neuen Folgen werden auch erstmals seit 2020 die sogenannten „Allstars“ am Start sein. Dies sind Talente, die in der Vergangenheit bereits Teil von „The Voice of Germany“ waren und nun erneut die Chance bekommen. Dazu gehört die 19-jährige Anne Mosters aus Münster. Im Interview mit unserer Redaktion spricht die Studentin über ihre Teilnahme.

„The Voice of Germany“-Kandidatin spricht über ihre Teilnahme

Anne Mosters darf in der 15. Staffel nochmal ihr Glück versuchen. Im Interview mit unserer Redaktion schwärmt sie in höchsten Tönen von der beliebten Castingshow. Sie erzählt uns, dass sie selbst großer Fan war und keine Folge von „The Voice“ verpasst hat. Als sie alt genug war, hat sie sich 2023 beworben – und wurde nicht enttäuscht.

„Bei „The Voice of Germany“ hatte ich als Zuschauerin das Gefühl, dass dort eine ganz besondere Atmosphäre herrscht. Es ist meiner Meinung nach viel menschlicher und netter anzuschauen, als andere Sendungen. Da hatte ich das Gefühl, dass der Fokus immer auf der Musik lag – und das hat sich auch so bestätigt“, erzählt die Studentin für Grundschullehramt.

Weiter noch: „Ich finde, dass es in der Sendung wirklich darum geht den Talenten eine Bühne zu bieten und keine Show daraus zumachen. Bei DSDS mag ich es nicht wie mit den Kandidaten umgegangen wird. Das ist teilweise unter der Gürtellinie, wie man da miteinander umgeht.“

„The Voice of Germany“ startet ab dem 25. September. Die Sendung flimmert immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20.15 Uhr in SAT.1 über die TV-Bildschirme. Außerdem kann man sie jederzeit kostenlos auf Joyn streamen.