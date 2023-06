„The Voice of Germany“ gibt neue Coaches bekannt – Zuschauer wüten! „Geht gar nicht“

Wie traurig waren die Fans der beliebten Casting-Show „The Voice of Germany“, als klar war, dass alle Coaches in der neuen Staffel ersetzt werden sollen. Einige konnten es kaum glauben und hielten die Nachricht für einen schlechten Scherz. Jetzt gibt die Produktion bekannt, welche Stars es sich in der kommenden Ausgabe auf den Drehstühlen gemütlich machen.

„The Voice of Germany“ ohne Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay ist für viele unvorstellbar. Doch die Fans müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass nun neue Gesichter die Sendung übernehmen werden. Wer das sein wird, war lange unklar. Doch am Dienstag (6. Juni) lässt ProSieben die Bombe platzen und sorgt dabei für entsetzte Fans.

„The Voice of Germany“: SIE sind die neuen Coaches

Auf Instagram teilt die Produktion die frohe Botschaft nun. Fangen wir ganz links an. Dort wird in Zukunft der irische Sänger Ronan Keating sitzen. Dieser wurde mit Hits wie „I Believe I Can Fly“ oder „Time After Time“ weltbekannt. Und auch die Besetzung im Doppel-Stuhl feierte bereits internationale Erfolge: Die Rede ist von Tom und Bill Kaulitz von der deutschen Band „Tokio Hotel“.

Die Frau in der Runde wird Shirin David sein. Die ehemalige YouTuberin ist heute erfolgreiche Rapperin und verfügt über eine unheimlich große Fan-Base hierzulande. Auf dem Stuhl ganz rechts wird Schlagerstar und Moderator Giovanni Zarrella Platz nehmen. Diese bunte Mischung kommt bei einigen Zuschauern allerdings alles andere als gut an.

Fans wüten wegen neuer Besetzung

Neues ist erstmal immer ungewohnt. Doch die Fans können ihr Entsetzen nicht mehr in Zaum halten und lassen ihrem Frust in den Kommentaren freien Lauf:

„Was ist das denn bitte für eine Besetzung? Der arme Ronan Keating. Sorry, bei der Staffel bin ich dann zum ersten Mal komplett raus.“

„Das wird dann die erste Staffel sein, die ich mir nicht anschaue.“

„Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Aber Ronan ist natürlich ein toller Musiker. Leider kein Vergleich zu sonst für mich.“

„Gruselig diese Coachauswahl. Geht gar nicht.“

