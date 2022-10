„The Voice of Germany“-Kandidatin durfte zu Juror nach Hause – und packt aus! „Hat man im Fernsehen nicht gesehen“

Von dieser Gelegenheit träumt wohl jeder „The Voice of Germany“-Fan! Einmal in den vier Wänden der Coaches sitzen zu dürfen. Für die Kandidaten aus Peter Maffays Team ist dieser Wunsch Wirklichkeit geworden.

Im Gespräch mit unserem Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet die „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Maite Jens von ihrem nervenaufreibenden Besuch bei Jury-Mitglied Peter Maffay.

„The Voice of Germany“-Teilnehmerin Maite Jens hatte Angst davor, in Peter Maffays Team zu gehen

Für die 22-Jährige hat sich bereits auf der Bühne der Sat.1-Castingshow ein großer Traum erfüllt: Sie hat es in das Coaching-Team von Musiklegende Peter Maffay geschafft. Von dem „Tabaluga“-Star ist Maite Jens schon seit ihrer Kindheit ein Fan.

Doch genau das soll sie verunsichert haben, wie sie gegenüber „MOIN.DE“ verrät: „Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst und überlegt, ob ich in Peters Team gehe, denn wenn man ein Fan ist, hat man hohe Erwartungen. Ich hatte befürchtet, dass meine Erwartungen sich nicht erfüllen. Zum Beispiel, wenn ich ihn näher kennenlerne, könnte es sein, dass ich ihn nicht mehr so toll fände.“

Die „The Voice of Germany“-Kandidatin Maite Jens packt aus. Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Diese Angst hat ihr der „Und es war Sommer“-Sänger allerdings schnell nehmen können. „Ich wurde überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe mich für ihn entschieden, weil die Musikrichtung mit ihm gut passt. Und weil ich glaube, keiner ist so erfolgreich wie er“, beteuert die junge Musikerin aus Schleswig-Holstein.

„The Voice of Germany“-Star Peter Maffay lädt Kandidatinnen in sein Haus ein – „Hat man nicht im Fernsehen gesehen“

Auch als Coach scheint der Ausnahmekünstler eine gute Figur zu machen. Denn: Maite Jens ist noch immer im Rennen und hat gute Chancen auf den Sieg. Ob ihr der Besuch bei Peter Maffay einen weiteren Motivationsschub gegeben hat?

Immerhin haben sie und die anderen zwei Kandidatinnen aus Peters Team in seinem hauseigenen Studio am Starnberger See für die Battles proben dürfen. So privat erleben ihn nur wenige Menschen.

Coach Peter Maffay hat Maite Jens zu sich nach Hause eingeladen. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

„Wir haben viele Tipps von ihm bekommen. Das hat man nicht im Fernsehen gesehen. Wir haben ihm einen Pullover geschenkt, er hat sich total darüber gefreut und ein paar Worte dazu gesagt. Es war schön, einen persönlichen Eindruck von einem erfolgreichen Musiker zu bekommen“, erinnert sich Maite Jens an diese einmalige Begegnung.

