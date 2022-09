„The Voice of Germany“: Kandidatin bricht in Tränen aus – Peter Maffay will Show-Regeln brechen

Bei den Battles von „The Voice of Germany“ wird es wieder einmal höchst emotional. Sowohl die Kandidaten, als auch die Coaches, kommen beim Kopf-an-Kopf-Rennen der Gesangstalente an ihre Grenzen.

Während eine Sängerin aus Peter Maffays Team mit den Tränen kämpft, ist der „The Voice of Germany“-Star kurz davor, eine sofortige Regeländerung einzufordern.

„The Voice of Germany“: Peter Maffays Kandidatinnen stellen ihn vor Zerreißprobe

Die Battles gehören zu den spannendsten Phasen der Castingshow. Die Lieblinge der Coaches treten in einem gemeinsamen Duett gegeneinander an und sorgen mit der Kombinationen ihrer Stimmen dabei oftmals für wahre Gänsehautmomente.

Doch so harmonisch die Kandidaten auch auf der Bühne klingen, umso ernster wird es danach beim Feedback der Jury und ihres eigenen Coaches, der sich schließlich für und gegen einen von ihnen entscheiden muss. So auch Peter Maffay, als er am Donnerstagabend (29. September) gleich drei seiner Team-Mitglieder vor sich stehen hat.

Inmitten der „The Voice of Germany“-Battles stößt Peter Maffay an seine Grenzen. Foto: ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner

Die 21-jährige Jassy Tawiah, die 19-jährige Leona Shijaku und die 22-jährige Maite Jens performen zusammen den 80er-Hit „Heaven Is a Place on Earth“ von Belinda Carlisle in einer gefühlvollen Piano-Version. Nach dem Auftritt der drei Frauen ist sich die Jury einig: Maite ist die talentierteste Sängerin von allen.

Das ist die „The Voice of Germany“-Jury 2022:

Peter Maffay

Mark Forster

Rea Garvey (ehemaliger Frontsänger von „Reamonn“)

Stefanie Kloß von „Silbermond“

„The Voice of Germany“-Kandidatin scheidet aus – und fängt schon vor dem Urteil an zu weinen

Nachdem Rea Garvey, Mark Forster und Stefanie Kloß deutlich machen, dass sie sich alle für Maite entscheiden würden, schießen Leona die Tränen in die Augen. Die auszubildende Musicaldarstellerin hat offenbar schon mit ihrer Zeit in der Castingshow abgeschlossen. Doch noch steht das Urteil von Team-Coach Peter Maffay aus.

Während Jassy noch mit einem breiten Lächeln auf der Bühne steht, geht Leona bereits in sich, nimmt einen Schritt Abstand von ihren Kontrahentinnen, lässt den Kopf hängen und wischt sich sogar eine Träne aus dem Gesicht.

Peter Maffay fällt es augenscheinlich nicht leicht, das junge Stimmwunder aus der Show zu kicken und so betont er noch einmal: „Ich würde an dieser Stelle gerne einmal die Regeln brechen. Wenn ich es könnte, würde ich euch alle drei mitnehmen.“ Doch die Regeln sehen es vor, dass nur ein Kandidat pro Battle in die nächste Runde gelassen wird und so entscheidet sich der Musiker für Maite Jens.

Als Leona und Jassy die Bühne verlassen und in den Backstage-Bereich gehen, wird die 19-Jährige plötzlich von ihren Emotionen überwältigt. Sie bricht sofort in Tränen aus, kehrt der Kamera immer wieder beschämt den Rücken und hält sich die Hände vors Gesicht. Jassy versucht ihre Team-Kollegin noch zu trösten, doch dann bricht die Aufnahme ab. Freud und Leid liegen eben oft nah beieinander.

