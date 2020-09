„The Voice of Germany“ 2020: Start, Jury und alle Infos

Nur noch wenige Tage, dann startet endlich die zehnte Staffel von „The Voice of Germany“. Hier erfährst du alles zur neuen Jury, den Start-Termin und auf welchen Sender „The Voice of Germany“ wann gezeigt wird.

„The Voice of Germany“: Wann geht es los?

Los geht es bereits im Oktober. Am 8. Oktober wird ProSieben um 20.15 Uhr die Auftaktshow zeigen. Bereits am 11. Oktober geht es dann in Runde 2. Um 20.15 Uhr kannst du dann „The Voice of Germany“ bei Sat.1 schauen.

-------------------

The Voice of Germany: Die Sieger der letzten Jahre

Ivy Quainoo (2011/12)

Nick Howard (2012)

Andreas Kümmert (2013)

Charley Ann Schmutzler (2014)

Jamie-Lee Kriewitz

Tay Schmedtmann (2016)

Natia Todua (2017)

Samuel Rösch (2018)

Claudia Emmanuela Santoso (2019)

---------------------

„The Voice of Germany“: Das ist die neue Jury der 10. Staffel

Die „The Voice of Germany“-Macher haben sich für die Jubiläumsstaffel einiges ausgedacht. So wird es zum allerersten Mal ein reines Damen-Team geben.

Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Demnach werden „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß und Ex-„GZSZ“-Star Yvonne Catterfeld um die besten Talents werben.

Für Stefanie Kloß ist es die dritte Jury-Teilnahme bei „The Voice of Germany. Yvonne Catterfeld wird das vierte Mal auf einem der roten Stühle Platz nehmen.

Samu Haber und Rea Garvey

Die neuen Juroren bei „The Voice of Germany“: Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvey und Samu Haber. Foto: ProSiebenSat.1/Richard Hübner

Früher waren sie Konkurrenten, nun bilden sie das erste Mal ein Team: Samu Haber und Rea Garvey. Der Frontmann der finnischen Rockband „Sunrise Avenue“ ist bereits zum fünften Mal bei „The Voice of Germany“. Für Rea Garvey wird es die sechste Teilnahme.

Nico Santos

Der „Rooftop“-Sänger wurde befördert. War Nico Santos in der letzten Staffel noch für die Talent-Stage verantwortlich, rückt Santos nun in die erste Reihe. Sicherlich nicht die schlechteste Wahl.

--------------------

Mehr Promi-News:

Royals: Gerüchte über Victorias Mann Daniel – jetzt spricht ein Vertrauter

Meghan Markle: Schlussstrich – DIESE 5 Worte könnten alles zerstören

Michael Wendler: Irres Gerücht im Netz! Jetzt kommt raus, dass...

-----------------

Mark Forster

Zum vierten Mal dabei ist Deutsch-Popper Mark Forster. Er konnte noch nie Gewinner-Coach werden. Ob es jetzt klappt?