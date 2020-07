„The Voice of Germany“ (Pro Sieben): Jetzt ist es raus! ER wird der neue Coach

Nico Santos wird der neue Coach bei "The Voice of Germany".

Im Herbst startet die zehnte Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ auf Pro Sieben.

Nach dem Ausscheiden der Juroren Sido und Alice Merton steht jetzt endlich ein Nachfolger fest! Nico Santos steigt bei „The Voice of Germany“ auf den drehbaren Stuhl. Dies berichtet die Agentur „spot on news“.

„The Voice of Germany“ (Pro Sieben): Nico Santos wird neuer Juror

Schon in der vergangenen Staffel war Nico Santos mit der „Comeback Stage“ mit am Start. Jetzt tritt der Sänger in den Vordergrund und übernimmt den Coach-Job bei „The Voice of Germany“.

Im Herbst steigt die große Jubliäums-Staffel und Nico Santos ist dabei. Er übernimmt einen Platz auf dem roten Stuhl. Sido und Alice Merton scheiden nach nur einem Jahr wieder aus.

Das „The Voice of Germany“-Team kennt Nico Santos bereits gut. Im vergangenen Jahr war er der Coach hinter den Kulissen. Der Sänger konnte sich ein Team aus ausgeschiedenen Kandidaten herauspicken.

Das ist Nico Santos

Geboren am 7. Januar 1993 in Bremen

Er ist der Sohn des "Melitta-Mann" Egon Wellenbrink

Nico Santos ist sein Künstlername

Er arbeitet als Produzent, Schauspieler und Sänger

Seine Hits: Like I Love You, Play With Fire oder Unforgettable

Im Halbfinale stiegen seine beiden Favoriten wieder in den Wettbewerb ein, konnten sich aber am lange Ende nicht durchsetzen. Der Sieg bei „The Voice of Germany“ ging an Claudia Emmanuela Santoso aus dem Team von Alice Merton.

„Der Einstieg über die Comeback Stage war perfekt"

„Der Einstieg über die Comeback Stage war perfekt: So konnte ich in die 'The Voice'-Family reinschnuppern und war als Online-Coach immer der Retter. Bis auf die Entscheidungen, wer weiterkommt, hatte ich einen super Job“, resümierte Santos im November 2019 nach seinem ersten Einsatz als Coach.

Ob auch der vierte Platz neben Rea Garvey und Mark Forster in diesem Jahr besetzt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Bislang waren jedenfalls immer vier Coaching-Teams am Start.