The Voice of Germany: Mark Forster ist völlig überrascht als er DIESEN Kandidaten sieht

The Voice of Germany: Mark Forster dreht sich zur Bühne – er kann nicht glauben, wer da steht

Mit diesem Kandidaten hätte niemand gerechnet und Mark Forster scheinbar am wenigsten. Bislang versuchte „The Voice of Germany“-Teilnehmer Christian sein Gesangsglück auf Karaoke-Bühnen. Bis jetzt.

+++ Vanessa Mai: Das gab es noch nie! Sängerin verkündet Neuheit – darauf dürfen sich die Fans jetzt freuen +++

Bei „The Voice of Germany“ wollte Christian seinen Siegeszug von den überschaubaren Karoke-Bühnen auf die ganz großen Bühnen starten. Doch eines hatte er wohl nicht bedacht: Welche Verwirrung er damit bei den „The Voice of Germany“-Coaches auslösen würde.

„The Voice of Germany“: Kandidat singt Baywatch-Song

Doch von Vorne: Christian hatte sich für seinen „The Voice of Germany“-Auftritt gleich einen ganz speziellen Song ausgewählt. So sang er wirklich den Baywatch-Titelsong.

------------------------

„The Voice of Germany“: Das sind die Gewinner

Ivy Quainoo (2011/12)

Nick Howard (2012)

Andreas Kümmert (2013)

Charley Ann Schmutzler (2014)

Jamie-Lee Kriewitz (2015)

Tay Schmedtmann (2016)

Natia Todua (2017)

Samuel Rösch (2018)

Claudia Emmanuela Santoso (2019)

------------------------

Klar, dass die Coaches darauf direkt steil gingen. So sang der 34-jährige Österreicher den Titelsong der 90er-Kultserie „Baywatch“ und brachte „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß direkt dazu, den Refrain mitzugröhlen.

„The Voice of Germany“: Mark Forster kann nicht glauben, wer da steht

Doch dabei blies es leider. Keiner der Coaches wollte für den 34-Jährigen buzzern. Schade drum, skurril wurde es dann jedoch, als sich Mark Forster, Rea Garvey und Co. nach Christians Auftritt umdrehten. Denn vor allem Mark Forster konnte seinen Augen nicht trauen, als er Christian sah.

Die Coaches von „The Voice of Germany“ 2020. Foto: ProSiebenSat.1 / Richard Hübner

----------------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ „The Voice of Germany“: Coaches kämpfen um Kandidat Matthias – plötzlich zieht er sein T-Shirt hoch +++

+++ „The Voice of Germany“: Nico Santos soll Interview geben – dann geht alles schief +++

----------------------------------------------------

„Ich war mir sicher, dass du eine Frau bist“, rief der Sänger Kandidat Christian entgegen. Eine These, die der zu verneinen wusste. „Also ich bin mir sicher, ich bin keine Frau“, entgegnete der.

Doch auch sein Geschlecht, konnte ihm nun nicht mehr helfen. Die Coaches kritisierten, dass er zu nahe am Original geblieben sei und keine eigene Note in den Song gebracht habe.

+++ Angelo Kelly: „Kelly Family“-Star emotional – „Wird wieder etwas schwieriger“ +++

„The Voice of Germany“: Yvonne Catterfeld verwirrt

Auch Coach Samu Haber sorgte kürzlich mit einer Aktion für Verwirrung. Vor allem seine Kollegin Yvonne Catterfeld war perplex und fand das nicht so sexy.

Was die Zuschauer jedoch nicht mitbekommen haben, erfährst du hier >>>