„The Voice of Germany“ (ProSieben): Diese Entscheidung schockt die Fans – sie fordern jetzt DAS vom Sender

Skandal-Entscheidung bei „The Voice of Germany“! Die letzte Sendung sollte eigentlich ein gutes Ende nehmen – schließlich wurden die Kandidaten für das Halbfinale am Sonntag bestimmt.

Doch mit der Reaktion eines der „The Voice of Germany“-Teilnehmer rechnete wohl niemand. Denn ausgerechnet kurz zuvor warf einer der Favoriten das Handtuch – seitdem laufen die Fans Sturm.

+++ „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: Ehrliches Geständnis – „Habe viele schlimme Situationen erlebt“ +++

„The Voice of Germany“: Favorit wird vor Finale das Handtuch

Es ist ein echter Rückschlag für das Team CatterKloß bei „The Voice of Germany“. Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß hatten sich für Noah Sam Honegger und Juan Geck entschieden. Doch wenige Tage vor dem Halbfinale schmeißt Noah hin. Aber: Sein plötzliches Aus ist alles andere als freiwillig.

Im Team CatterKloß wurde ein Kandidat kurz vor dem Halbfinale ausgewechselt. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Der Grund sei ein grippaler Infekt, wie der Sänger bei Instagram erklärt: „Wie die einen nun eventuell bereits erfahren haben, habe ich mir irgendein Grippevirus eingefangen – keine Sorge, der Corona-Test ist negativ ausgefallen. Dennoch muss man unter den aktuellen Schutzauflagen 24h symptomfrei sein, bevor man das Haus wieder verlassen darf. Das bin ich zurzeit noch nicht und konnte deshalb leider nicht nach Berlin fliegen.“

--------------------------

Das ist „The Voice of Germany“:

Die Erstausstrahlung fand am 24. November 2011 statt

Mittlerweile läuft die 10. Staffel der ProSieben-Casting-Show

Sie Show ist in Blind Auditions und Battles unterteilt

Das sind die Juroren der zehnten Staffel: Mark Forster, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey

Die Premiere der aktuellen Staffel wurde am 8. Oktober ausgestrahlt

Moderatoren sind Thore Schölermann, Annemarie Carpendale und Lena Gercke

Gewinnerin der neunten Staffel war Claudia Emmanuela Santoso

--------------------------

„The Voice of Germany“: Oliver Heinrich ist zurück!

Für den erkrankten Noah geht nun der 38-jährige Oliver Heinrich an den Start, wie die ProSieben/Sat.1-Produktion auf ihrem Instagramprofil verkündet.

Während sich Ollis Fans über seine zweite Chance freuen, trauern die Fans von Noah um den verpassten Sieg.

--------------------------

Mehr zu „The Voice of Germany“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------

Ein Fan stellt der Fernsehproduktion deshalb eine dringende Bitte: „Ich hoffe so sehr, dass Noah noch eine zweite Chance nächstes Jahr bekommt.“

„The Voice of Germany: Noah-Fan sicher – „Wenn er nicht krank wäre, hätte er gewonnen“

Die Userin fordert, dass Noah in der Staffel 2021 direkt ins Halbfinale geschickt werde – was allerdings nicht ganz fair allen anderen Kandidaten gegenüber wäre. „Wenn er nicht krank wäre, hätte er das Ding auf jeden Fall gewonnen“, behauptet der Noah-Fan überzeugt.

+++ Royals: Schock-Moment für Victoria von Schweden! Polizei-Einsatz auf ihrem Wohnsitz Schloss Haga +++

Das Finale von „The Voice of Germany“ kannst du am Sonntag, den 20. Dezember um 20.15 Uhr bei Sat.1 sehen.