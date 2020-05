The Voice of Germany 2020: Lena Gercke soll als Moderatorin ersetzt werden.

The Voice of Germany: Aus und vorbei – jetzt kommt raus, dass…

Hammer-News bei The Voice of Germany 2020! Seit 2015 ist Lena Gercke Moderatorin in der Prosieben-Show, in der kommenden Staffel soll alles anders werden.

Lena Gercke wird bei The Voice of Germany ersetzt! Das berichtet die Bild. Den Job hängt das Model aus gutem Grund an den Nagel.

The Voice of Germany: Lena Gercke wird ersetzt

Die erste „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin ist derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger und kann folglich nicht im Juli bei den Dreharbeiten für die neue Staffel von The Voice of Germany dabei sein. Laut Bild wurde aber schon eine würdige Nachfolgerin gefunden.

Lena Gercke ist schwanger und kann nicht als Moderatorin bei den Dreharbeiten dabei sein. (Archivfoto) Foto: imago images / Future Image

Taff-Moderatorin Annemarie Carpendale soll für Lena beim Drehstart in Berlin-Adlershof einspringen und künftig neben Thore Schölermann die Prosieben-Musiksendung präsentieren. Keine allzu schwierige Aufgabe für die 42-Jährige. Schließlich hat sie bei Taff schon jahrelange Erfahrung als Moderatorin sammeln können.

Das waren die Juroren von „Voice of Germany“ 2019:

Rea Garvey

Mark Foster

Alice Merton

Sido

Nico Santos

Das Gute: Mit Thore Schölermann ist Annemarie bereits gut vor der Kamera eingespielt, denn auch er gehört neben The of Germany zum Taff-Cast.

Prosieben hat sich übrigens noch nicht offiziell zu der Neubesetzung geäußert.

Lena Gercke: Rückkehr zu The Voice of Germany geplant

Für all diejenigen Fans, die Lena Gercke vermissen werden, gibt es Hoffnung: Die Bald-Mama soll spätestens bei den Liveshows schon wieder auf der „The Voice of Germany“-Bühne stehen.

Das ist Lena Gercke:

Geboren am 29. Februar 1988 in Marburg

Aufgewachsen in Cloppenburg

Siegerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2006

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreichische Variante der Sendung („Austria's Next Topmodel“)

Es folgen weitere Moderatoren-Jobs

Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury bei „Das Ding des Jahres“

Sie war zuvor mit Jay Khan, Sami Khedira und Kilian Müller-Wolfahrt liiert

Und bis dahin genießt sie ihre Schwangerschaft erst mal in vollen Zügen, wie man ihrem Instagram-Account entnehmen kann. Dort postet das Model schließlich regelmäßig Bilder seines Babybauchs und wirkt darauf rundum happy.

