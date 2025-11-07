„The Voice Kids“-Coach verabschiedet sich – „Was für eine Reise“

Aktuell kämpfen bei „The Voice of Germany“ wieder Gesangstalente um den roten Buzzer der Coaches. Und auch beim Ableger, „The Voice Kids“, ist momentan einiges los. Zwar wurde die 13. Staffel bereits Anfang des Jahres ausgestrahlt, doch Fans müssen sich für kommendes Jahr auf Veränderungen einstellen.

Denn ein Coach verabschiedet sich nun von der Castingshow.

Wincent Weiss verabschiedet sich von „The Voice Kids“

Ein Coach, der in den vergangenen Jahren Nachwuchstalente bei „The Voice of Kids“ begleitet hat, war Wincent Weiss. Doch jetzt heißt es erstmal Pause. Der Sänger hat auf Instagram ein emotionales Update geteilt und auf fünf intensive Jahre als Coach zurückgeblickt.

„Fünf Jahre ‚The Voice of Kids‘, was für eine Reise! Dieses Jahr mache ich eine Coaching-Pause und schaue mir all die Talente mal ganz gemütlich von der Couch aus an. Ich wünsche allen Talenten viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß!“ schreibt der Musiker unter eine Bilderreihe, die ihn in verschiedenen Momenten seiner „The Voice Kids“-Zeit zeigt.

Fans reagieren deutlich auf Coach-Abschied

Damit ist klar, dass Wincent Weiss in der kommenden Staffel nicht mehr auf dem roten Stuhl Platz nehmen wird. Nach fünf Staffeln gönnt sich der Sänger eine Auszeit. Und die hat er sich verdient, schließlich konnte er zuletzt gleich zweimal in Folge das Finale für sich entscheiden. 2025 holte er mit seinem Talent Neo den Sieg der 13. Staffel, ein Jahr zuvor gewann er gemeinsam mit Sänger Jakob.

Sein Abschied löst auch bei Fans Reaktionen aus. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare. „So viel geleistet! Und zweimal in Folge gewonnen – alles Gute für die Zukunft!“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Jeder braucht mal eine Pause. Hoffentlich müssen wir nicht so lange auf dein Comeback warten.“ Und ein Dritter kommentiert: „Ich will weinen, bin von Anfang an dabei gewesen, das wird sich so komisch anfühlen … Sei dir die Pause gegönnt!“

Zuletzt bildete Wincent Weiss gemeinsam mit Clueso, Ayliva und Stefanie Kloß das Coaching-Team.