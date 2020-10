„The Voice Kids“ (Sat.1): 16-jährige Kandidatin gestorben

„The Voice Kids“ ist eine der emotionalsten und überraschendsten Castingshows, die Deutschland zu bieten hat. Doch die Nachricht, die die Bundesrepublik nun traf, ist mit Abstand die ergreifendste die jeden Zuschauer kräftig schlucken lässt.

Denn es ereilte die Hiobsbotschaft, dass die ehemalige „The Voice Kids“-Kandidatin, Grace Mertens, im Alter von nur 16 Jahren kürzlich verstorben ist.

+++ The Voice of Germany: Niemand will zu Mark Forster – doch es wird noch fieser +++

„The Voice Kids“: Kandidatin im Alter von 16 Jahren verstorben

Bereits während ihrer Teilnahme an der von dem Sender Sat. 1 ausgestrahlten Castingshow „The Voice Kids“, war bekannt gewesen, dass Grace Mertens an einem Hirntumor litt. Erst kürzlich, so hieß es, plane sie ihre Trauerfeier. Denn die Ärzte hatten prognostiziert, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Jetzt kam die erschreckende Botschaft.

--------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ „The Voice of Germany“: Mit DIESEM Geständnis überrascht Mark Forster alle – „Nur wenn das Licht ausgeht“ +++

+++ „The Voice of Germany“: „Ein Augenschmaus“ – DAS hast du als TV-Zuschauer nicht mitbekommen +++

+++ „The Voice of Germany“: Coaches kämpfen um Kandidat Matthias – plötzlich zieht er sein T-Shirt hoch +++

--------------------------------------------

„The Voice Kids“ (Sat.1): Verlust eines „Powergirls“

Und auch im Netz verbreiten sich die Neuigkeiten rasant zu dem in den sozialen Netzwerken als „Powergirl“ beschriebenen Mädchen. Graces Fan-Gemeinde betrauert den Verlust offenkundig. „RIP leider viel zu früh von uns gegangen“, kommentiert eine Nutzerin auf Instagram. Zuletzt hatte eine für Grace ganz besondere Person ihr alles Glück gewünscht.

Grace Mertens 2017 auf der Bühne von „The Voice Kids“. Foto: SAT.1/ André Kowalski

--------------------------------------------

Das ist „The Voice Kids“:

deutsche Musik-Castingshow für Kinder von 8 bis 16 Jahren

basiert auf dem Konzept von „The Voice of Germany“

die Erstausstrahlung fand am 5. April 2013 statt

in diesem Jahr fand die achte Staffel statt

die Gewinnerin von „The Voice Kids 2020“ ist Lisa-Marie Ramm

die derzeitigen Coaches sind Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Sasha und die Band „Deine Freunde“

--------------------------------------------

„The Voice Kids“ (Sat.1): Selbst Lady Gaga schwärmte von Grace

Im letzten Video, das auf Grace Mertens' Instagram-Seite geteilt wurde, schwärmt selbst die weltbekannte US-Sängerin Lady Gaga von Graces Talent. „Ich denke du bist ein mutiges Mädchen und ich werde für dich beten und an dich denken. [...] Ich möchte dir nur mitteilen, dass du alles schaffen kannst, du darfst nur nicht aufhören zu kämpfen und zu atmen.“ Doch diesen Kampf hat Grace nun leider verloren.

„The Voice of Germany“: Nico Santos soll Interview geben – dann geht alles schief

Nico Santos erlangte durch seinen „Rooftop“-Hit Bekanntheit und ist zudem in der Castingshow „The Voice of Germany“ hinter der Bühne bei den Kandidaten präsent. In diesem Jahr schaffte er es sogar in die erste Reihe der Juroren von „The Voice of Germany“. Doch bei einem Interview ging so einiges schief. Mehr dazu erfährst du hier. (ali)