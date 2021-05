„The Voice Kids“: Zuschauer sind fassungslos – „Er ist 14! Schämt euch!!!“

Bei den Fans löste das „The Voice Kids“-Finale eine hitzige Diskussion aus. Und das nicht nur wegen der tollen Talente.

„The Voice Kids“ ging kürzlich mit einem emotionalen Finale zu Ende. Während Egon mit dem Team Stefanie den Sieg einfahren konnte, ist aber ein anderer „The Voice Kids“-Kandidat das große Gesprächsthema.

Denn während einige ProSieben-Zuschauer die musikalische Darstellung des Jungen feierte, konnten andere nicht ignorieren, dass bei einem anderen „The Voice Kids“-Talent eine Grenze überschritten wurde.

The Voice Kids: Moderator redet über Gewicht von 14-Jährigen

Denn auch der 14-jährige Papuna steht im Finale von „The Voice Kids“ und singt den Song „Because of you“ von Kelly Clarkson.

Sein Gesangstalent ist jedoch nicht das erste, wofür sich Moderator Thore Schölermann im „The Voice Kids“- Finale interessiert. „Er hat ja wirklich viel geübt, aber warum hast du ihm denn kein Essen gegeben in der Zeit?“, fragt Schölermann die Mutter von Papuna noch vor dem Auftritt des 14-Jährigen.

------------------------------

Das ist „The Voice Kids“:

'The Voice Kids' ist eine Musik-Castingshow bei Sat.1

Sie wurde das erste Mal am 5. April 2013 ausgestrahlt

Die Idee entstammt der Feder von John de Mol

In der vergangenen Staffel gewann Phil mit dem Song „Angels“

Der Sieger der Show bekommt einen Plattenvertrag

Auch Lena Meyer-Landrut saß bereits in der Jury

------------------------------

Im Vergleich zu den Blind Auditions, die vier Monate zuvor gedreht wurden, ist Kandidat Papuna kaum wieder zu erkennen, denn seither hat der 14-jährige Junge ganze 18 Kilo abgenommen.

Beim The Voice Kids-Finale sprachen alle über Papuna. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

„Hier steht nur noch der halbe Papuna. Wahnsinn, wie sehr er abgenommen hat“, betont der „The Voice Kids“- Moderator begeistert.

„The Voice Kids“: Zuschauer kritisieren Diät-Fokus – „Hat in so einer Sendung nichts zu suchen“

Nicht nur einmal wird die starke Gewichtsabnahme von Papuna im Finale von „The Voice Kids“ thematisiert.

Bereits in seinem Vorschau-Video berichtet der 14-Jährige stolz von den überschüssigen Kilos, welche er in den letzten Monaten verloren hat. Nach seinem Auftritt wird Papuna von Moderator Thore Schölermann sogar nach Diät-Tipps gefragt.

--------------------------------------

Die Coaches bei„The Voice Kids“

Wincent Weiss, Singer & Songwriter

Stefanie Kloß, Frontfrau der Band 'Silbermond'

Alvaro Soler, spanisch-deutscher Popsänger

Michi und Smudo, Rapper von den 'Fantastischen Vier'

--------------------------------------

Nach eigenen Angaben hat sich der 14-Jährige selbst zu der Diät entschieden und fühlt sich mit 18 Kilo weniger nun deutlich wohler in seiner Haut. „The Voice Kids“- Zuschauer finden den Fokus, der während er Sendung auf seiner Gewichtsabnahme liegt, dennoch nicht in Ordnung.

------------------------------

------------------------------

„Hier wird explizit darüber geredet, wie viel ein Kind abgenommen hat und wie toll das ist, er ist 14! Schämt euch!!!“, twittert eine empörte Zuschauerin am Sonntagabend. „Das Thema hat in so einer Sendung nichts zu suchen. Das gibt echt einen faden Beigeschmack“, merkt eine weitere Twitter-Nutzerin an.

Auch einige weitere Zuschauer von „The Voice Kids“ finden, dass mit der Fokussierung auf Papunas Gewichtsabnahme eine völlig falsche Message rübergebracht wird.

Immerhin Coach Wincent Weiss legt den Fokus bei Papunas Bewertung nicht auf sein Aussehen, sondern auf seinen Auftritt und ist von dem Gesangstalent des 14-Jährigen absolut begeistert.

