„The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut mit emotionalem Ausbruch – „Muss mich kurz beruhigen“

Endlich stehen die Battles bei „The Voice Kids“ an! Die besten Sänger und Sängerinnen treten gegeneinander an.

Die Coaches stehen am Freitagabend vor schwierigen Entscheidungen. Plötzlich kann sich „The Voice Kids“-Coachin Lena Meyer-Landrut nicht mehr zurückhalten. Die Jury ist sprachlos.

„The Voice Kids“: Team Alvaro sing emotionale Lied

Die Battles bei „The Voice Kids“ funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip: Drei Kids aus jedem Team treten gegeneinander an, singen aber gemeinsam einen Song. Die Coaches müssen dann eine schwere Entscheidung treffen – denn zwei Kandidaten müssen anschließend die Casting-Show verlassen, nur ein Sänger kommt in die „Sing off's“.

Das sind die Coaches bei„The Voice Kids“:

Lena Meyer-Landrut

Michi Beck und Smudo von „Die Fantastischen Vier“

Alvaro Soler

Wincent Weiss

In diesen Momenten möchte man wirklich nicht in der Haut der Jury stecken. Team Fanta Vier und Team Lena haben bereits die Bühne gerockt. Dann ist das Team Alvaro an der Reihe. Kiara, Marlene und Carla singen gemeinsam das Lied „Wie schön du bist“ von Sarah Connor.

„The Voice Kids“: Das Publikum flippt völlig aus – plötzlich passiert DAS

Und das hat es wirklich in sich, es kommt zum emotionalen Auftritt der drei Mädchen. Die ganze Jury ist beeindruckt – Standing Ovations vom Publikum, selbst die Eltern der Drei können ihre Tränen nicht zurückhalten.

Das sind die fünf Coaches des diesjährigen STaffel. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Sat1 | André Kowalski

Und Sängerin Lena Meyer-Landrut hat schon während des Liedes angefangen zu weinen. „Es war einfach so schön und ich habe euch das so geglaubt“, erklärt die ESC-Gewinnerin von 2010. „Ihr habt ihn so schön gesungen. Tut mir leid, ich muss mich kurz beruhigen. Ich bin richtig dolle berührt.“

„The Voice Kids“: Für wen wird sich Alvaro entscheiden?

Auch Alvaro ist unglaublich stolz auf seine drei Sängerinnen. Der Auftritt war durch und durch ein Gänsehautmoment. Wie soll man sich denn da entscheiden? Der Meinung ist auch Smudo von den Fantastischen Vier, denn er könnte sich zwischen den jungen Gesangstalenten nicht entscheiden. Doch leider kommt Alvaro nicht drum herum.

Stolz entscheidet er sich für Kandidatin Clara – die es kaum fassen kann. Wird sie Team Alvaro den Sieg bringen? Das bleibt abzuwarten. Denn die letzten 12 Kandidaten seines Teams stehen schon in den Startlöchern.

Die anderen Battles könnt ihr Freitagabend ab 20.15 Uhr auf Sat1 sehen oder vorab in der Mediathek von Joyn.