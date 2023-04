„The Voice Kids“: Eindeutiger Aufruf! Fans wollen SIE als Coach

Wer bei „The Voice Kids“ teilnimmt, muss nicht damit rechnen, schief angeguckt zu werden, einen verbalen Seitenhieb zu kassieren, oder sich für seine Vergangenheit zu rechtfertigen. Hier zählt vor allem eins: Die eigene Stimme und natürlich, in welchem Team man landet.

Neben dem Wunsch, es mit seinem Nachwuchssternchen bis ins Finale zu schaffen, gibt es bei Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und dem „Fanta 4“-Duo Michi und Smudo auch den internen Wettkampf, es den Kollegen zu beweisen. Als fachkundige Jury sitzen die fünf 2023 nicht zum ersten Mal zusammen bei „The Voice Kids„. Kein Wunder, immerhin kamen sie bislang beim Publikum in dieser Konstellation auch immer gut an. Und trotzdem äußern die Fans der Sat.1-Show jetzt den Wunsch nach Veränderung.

„The Voice Kids“ holt prominenten Gast in die Show

Sind die Blind Auditions erstmal geschafft, geht es für die Kandidaten in die Knockouts. In der Vorbereitung bekommen die Talente nicht nur Hilfe von ihrem jeweiligen Coach, sondern gerne auch mal von einem prominenten Gast-Coach.

Im Team von Wincent Weiss ist es jetzt Sarah Engels, die diese Rolle übernimmt. Die Sängerin wurde selbst durch eine Castingshow bekannt. Auch, wenn sie 2011 bei DSDS den Sieg an ihren damaligen Freund, Pietro Lombardi, abgeben musste, ist sie heute mit ihrer Musik erfolgreich. Und damit auch bestens geeignet, um weiterzuhelfen.

Fans haben dringende Bitte an Sat.1

Kandidatin Mia rät sie jetzt: „Weißt du, was mir immer geholfen hat? Hört sich bescheuert an, aber man hat mir immer gesagt ‚Leg dich auf den Boden, mach die Augen zu‘.“ Damit soll sich „das verkrampfte Gefühl“ beim Singen lösen. Dann bietet Sarah an: „Wenn du magst, lege ich mich auch neben dich.“ Dieses Angebot kann Mia natürlich nicht ausschlagen und so liegen plötzlich beide, Hand in Hand, auf dem Fußboden. Und siehe da, die vorab so gefürchteten hohen Töne gelingen Mia plötzlich wunderbar.

Mehr News:

Der Moment begeistert nicht nur Teamchef Wincent Weiss, sondern auch die „The Voice Kids“-Zuschauer auf TikTok. Hier wurde die Szene als Video auf dem offiziellen Kanal der Show hochgeladen. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen von Sarahs einfühlsamer Art und ihrer spontanen Idee, die dazu führt, dass immer wieder eine Bitte laut wird in den Kommentaren:

„Sarah sollte in die Jury!“

„Sarah und Wincent sollen zusammen einen Doppelsitz in der Jury haben.“

„Bitte nächste Staffel Sarah in die Jury!“

Bleibt abzuwarten, ob Sat.1 dem Wunsch der Fans nachgeht und Sarah Engels in die Jury holt. Erfahrung mit der Rolle als Jurorin hat sie zumindest reichlich. 2019 bewertete sie die Teilnehmenden bei „Das Supertalent“, 2022 nahm sie als Jurorin bei „Pretty in Plüsch“ teil und 2022 kehrte sie als Gast-Jurorin zu DSDS zurück.

Sat.1 zeigt „The Voice Kids“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.