„The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut verärgert Sat.1-Zuschauer – „Wieder halbnackig“

Endlich ist es wieder so weit: „The Voice Kids“ startet am Freitagabend (10. März) in seine elfte Staffel. Für Coachin Lena Meyer-Landrut ist es bereits das achte Jahr, in dem sie auf dem roten Sessel Platz nehmen darf. Gerade für die Fans der „Wild & Free“-Sängerin ist die Castingshow also Pflichtprogramm.

Doch noch vor dem Start der neuen „The Voice Kids“-Staffel äußern ein paar Zuschauer Kritik an Lena Meyer-Landrut. Nach der Veröffentlichung erster Bilder vom Set machen sie ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. Die Fans der Musikerin können darüber nur lachen.

Lena Meyer-Landrut im knappen Strick-Top bei „The Voice Kids“

Neben der Musik zählt Lena Meyer-Landrut vor allem die Mode zu ihren großen Leidenschaften. Die 31-Jährige hat im Juni 2021 sogar ihr eigenes Fashion-Label gegründet und ist seither sowohl als Sängerin als auch Designerin tätig. Ob für aufreizende Instagram-Fotos oder bei TV-Auftritten: Lena liebt es, mit verschiedenen Schnitten herumzuexperimentieren. Kein Look ist der Brünetten zu provokant. Zuletzt hat sich die „The Voice Kids“-Coachin in einem durchsichtigen Minikleid mit gewagten Cut-outs gezeigt (Mehr dazu hier).

Für die Sat.1-Castingshow, an der ausschließlich Kinder und Jugendliche teilnehmen dürfen, schraubt Lena Meyer-Landrut ihre sexy Outfits etwas herunter. Anlässlich der Blind Auditions hat sich die ehemalige ESC-Gewinnerin für ein trägerloses und bauchfreies Strick-Top entschieden. Dazu kombiniert Lena eine weiße Jeans mit weitem Bein und glitzernden Heels.

Die „The Voice Kids“-Jury besteht aus Wincent Weiss, Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut sowie Michi und Smudo von den „Fantastischen Vier“. Foto: Sat.1 / André Kowalski

Zu freizügig! „The Voice Kids“-Zuschauerin kritisiert Lenas Outfit

Neben ihren männlichen Jury-Kollegen sticht Lena Meyer-Landrut damit ganz klar hervor. Für den ein oder anderen Zuschauer ist dieses Outfit sogar schon zu freizügig. „Lena wieder halbnackig“, beschwert sich eine Frau bei Facebook. Angeblich zeige die Sängerin zu viel nackte Haut für ein Kinderformat wie „The Voice Kids“. Ein Mann fügt dem Kommentar hinzu: „Und völlig künstlich überdreht.“

Für ihre Kritik an Lena Meyer-Landrut erhält die Facebook-Nutzerin jedoch mächtig Gegenwind. „Nur kein Neid“, spottet eine andere Frau. Von einer zweiten heißt es: „Sie hat die Figur und das Alter dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Die Fans des ESC-Stars können es kaum noch erwarten, ihre Lieblingssängerin endlich wieder wöchentlich im TV zu sehen. „Team Leniiiii!“, kommentiert einer von ihnen aufgeregt bei Instagram. Ein weiterer staunt: „Lena sieht so gut aus!“

„The Voice Kids“ startet am 10. März 2023 um 20.15 Uhr bei Sat.1 und wird bis zum 12. Mai jeden Freitagabend ausgestrahlt.