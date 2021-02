„The Voice Kids“: Stefanie Kloß beichtet öffentlich – „Habe ich mir erschlichen“

Es geht wieder los. Am Samstagabend startet „The Voice Kids“ in die nächste Runde. Mit in der Jury ist in diesem Jahr auch „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß.

Die 36-jährige Bautzenerin wird fortan neben den „Fanta 4“-Mitgliedern Smudo und Michi Beck, Wincent Weiss und Alvaro Soler in der komplett neu formierten „The Voice Kids“-Jury sitzen.

„The Voice Kids“: Stefanie Kloß beichtet Handy-Aktion

Gar nicht so einfach für die Silbermond-Sängerin, schließlich kannten sich die Mitglieder der Jury vorher kaum, wie Stefanie Kloß im Interview der „Gala“ erzählt.

Das ist „The Voice Kids“:

'The Voice Kids' ist eine Musik-Castingshow bei Sat.1

Sie wurde das erste Mal am 5. April 2013 ausgestrahlt

Die Idee entstammt der Feder von John de Mol

In der vergangenen Staffel gewann Phil mit dem Song „Angels“

Der Sieger der Show bekommt einen Plattenvertrag

„Unter normalen Umständen war es immer so, dass wir Coaches uns vorher zum Essen getroffen haben. Dieses Mal ging das ja leider nicht. Also fand unser erstes Treffen sehr spät statt. Smudo und Michi kannte ich schon von 'The Voice of Germany'“, so die Sängerin.

„The Voice Kids“: So kam Stefanie Kloß an die Nummern von Wincent und Alvaro

Die neue Jury „The Voice Kids“. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Bei den anderen beiden Telefonnummern musste Stefanie jedoch tricksen. „Die Telefonnummern von Wincent und Alvaro habe ich mir erschlichen. Ich war dann diejenige, die unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe eröffnet hat. Es kommt mir mittlerweile so vor, als würde ich Wincent und Alvaro schon ewig kennen“, beichtet Stefanie Kloß der „Gala“.

Vielleicht muss sich Stefanie Kloß im kommenden Jahr schon wieder umorientieren. Gegenüber dieser Redaktion verriet Sat.1-Senderchef Mark Land, dass ein ganz bekanntes Gesicht zurück in die „The Voice Kids“-Jury kommen könnte. Wer das ist, liest du hier.