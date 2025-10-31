„The Taste“: Plötzliche Wende um Steffen Henssler – Deutliches Zuschauerfazit!

„The Taste“ ist wieder da, aber es gibt ein paar Überraschungen. Einige bekannte Gesichter fehlen. Dafür gibt es frischen Wind am Herd!

Alexander Kumptner und Frank Rosin machen eine Pause. Elif Oskan und Steffen Henssler sind neu in der Jury. Wie kommen die beiden Neuen bei den Zuschauern an?

„The Taste“: Ein Neuanfang

Joyn berichtet, dass Kumptner und Rosin sich neuen Projekten widmen. Keine Panik: 2026 kehren sie für eine Promi-Edition zurück. Bis dahin müssen sich die Fans umgewöhnen.Elif Oskan wurde mit offenen Armen empfangen. Steffen Henssler erntete jedoch Kritik. Einige Fans waren skeptisch.

Unter der Ankündigung auf Instagram gab es negative Kommentare. „Echt jetzt, der Henssler?“, fragte ein User. „Keine adäquate Auswahl gehabt?“, schrieb ein anderer. „Der Henssler hätte echt nicht sein müssen.“, bemängelte ein Dritter.

Das Stimmungsbild scheint sich zu verändern…

Nach zwei Folgen hat sich das Blatt gewendet. Henssler scheint sich in „The Taste“ einzufinden. Das Publikum nimmt ihn anders wahr. Mit Humor und Schlagfertigkeit bringt er frischen Wind. Auch positive Kommentare sind zu lesen.

„Henssler schlägt sich ja bisher fantastisch“, meint ein Zuschauer nach einem Bericht von „Hörzu“. „Ich muss sagen, ich hab mich nicht gerade gefreut, als Henssler angekündigt wurde, aber nach zwei Folgen ist er mir schon voll sympathisch.“, gibt ein anderer zu. „Steffen Henssler ist eine Bereicherung!“, resümiert ein Dritter. Die Skepsis bröckelt also! Schlussendlich bleibt „The Taste“ definitiv spannend!