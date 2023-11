Regel-Änderung bei „The Taste“ – Tim Raue stinksauer

Es ist viel los bei der Kochshow „The Taste“ auf Sat1. In der Vorwoche (1.November 2023) wurden die letzten Plätze im Team von Frank Rosin besetzt. Beim ersten Motto-Kochen sorgte das Thema „Fernsehserien“ für sehr abwechslungsreiche Gerichte auf den Löffeln.

Allerdings mussten zwei Kandidaten die Show schon nach Folge 1 wieder verlassen. So sind die Regeln. Diesen Mittwoch (8. November 2023) hält Moderatorin Angelina Kirsch eine Überraschung parat, die Kandidaten und ihre Coaches in Schockstarre versetzt.

„The Taste“ – Wer kommt als Gastjuror?

Aber erstmal heißt es: An die Töpfe, fertig, los! Schließlich geht es um 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch. Alle Teams sind heiß auf die aktuelle Aufgabe und stellen sich die Frage, welcher Spitzenkoch dieses Mal als Gastjuror über das Schicksal der verbliebenen Kandidaten bei „The Taste“ bestimmen wird.

Es ist…Cornelia Poletto aus Hamburg, Deutschlands wohl bekannteste Fernsehköchin. Die 52-Jährige ist vor allem durch ihre Auftritte bei der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ bekannt. Sie war selbst jahrelang Teamchefin bei „The Taste“ und steht besonders auf italienische Küche. Alle Kandidaten rechnen mit einem Mittelmeer-Thema. Oder geht es vielleicht um selbstgemachte Pasta? Dann lässt Angelina Kirsch die Bombe platzen.

Diese Challenge gab es SO noch nie!

14 Profi- und Hobbyköche sind noch im Wettbewerb, aber sie können in der ersten Runde von „The Taste“ nur tatenlos zuschauen. Denn im Teamkochen müssen die Sterneköche selbst an den Herd! Das hat es in 10 Jahren noch nie gegeben – eine echte Herausforderung für die Coaches. Der schlechteste Koch muss mit seinem kompletten Team ins Entscheidungskochen.

Tim Raue ist stinksauer: „Das ist wirklich die größte, beschissenste Drecksch**** überhaupt!“ Trotzdem setzen er, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Frank Rosin alle Hebel in Bewegung, um Cornelia Poletto zu überzeugen und so ihre Schützlinge vor dem Aus zu bewahren.

Der Österreicher Kumptner will sich mit einem klassischen Kaiserschmarrn in ihr kulinarisches Herz kochen. Rosin flämmt einen Wolfsbarsch, Hermann versucht sich an einem gefüllten Kalbfleisch-Cannelloni, und Tim Raue greift zu Venusmuscheln. Klingt lecker, oder?

Wer sich in der dritten Folge von „The Taste“ durchsetzt, erfahren sie am Mittwochabend (8. November) auf Sat1 oder beim Streamingdienst „Joyn“.