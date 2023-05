„The Taste“: Sat.1-Zuschauern platzt der Kragen – „Fake“

Es geht wieder heiß her hinterm Herd. Auch am Mittwoch (31. Mai) werden bei Sat.1 wieder die Löffel geschwungen. In der fünften Folge der diesjährigen „The Taste“-Staffel geht es für die Köche und ihre Coaches auf die Insel: „Authentische britische Küche“ fordern die Coaches. Wer sich am Ende durchsetzen wird und wer die Sendung vor dem Finale verlassen muss (schließlich gibt es in dieser Staffel nicht mehr den Rettungs-Buzzer) werden wir im Laufe des Abends erfahren.

Ärger gibt es jedoch schon vor dem offiziellen Startschuss um 20.15 Uhr. Schuld ist ausgerechnet Starkoch Tim Raue. Der könne nämlich durchaus ein wenig unparteiischer agieren, finden die „The Taste“-Zuschauer.

„The Taste“-Zuschauer zoffen sich bei Facebook

„Müsste halt mal gerecht beurteilt werden. Dann würde vielleicht auch mal ein Kandidat von Herrn Raue rausfliegen“, schreibt beispielsweise eine Sat.1-Zuschauerin unter einem Facebook-Posting der Sendung. Und eine andere Zuschauerin ergänzt: „Ich wünsche mir wirklich, dass Tobi und Theresa weiter kommen. Die Art und Weise, wie der Raue persönlich den Löffel von Susanne torpediert hat, war unter aller Kanone. In meinen Augen hat er den Sieg nicht verdient.“

Schnell entwickelt sich unter den Kommentaren ein Streitgespräch. „Wo sehen Sie denn, dass nicht gerecht beurteilt wird? Haben Sie die Löffel probiert, damit sie diese Aussage irgendwie untermauern können?“, wird da gefragt.

Fake-Vorwürfe auf „The Taste“-Seite

Als Antwort kommt dann: „Ich gehe auch davon aus, dass es bei den Löffeln, die die Coaches bewerten, Absprachen gibt. Während andere Coaches auch die Löffel Ihrer Kandidaten teilweise schlecht beurteilen, kommt das bei Raue nicht vor… ein Schelm, der Böses dabei denkt! Und gerade letzte Woche beim Entscheidungskochen war es besonders deutlich!“

Ein Satz, den der Gegensprecher so nicht gelten lassen will: „Und du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und weißt, dass Tims Jury-Kollegen tolerieren, dass da so geschummelt wird, dass Tim jedes Mal gewinnt? Tut mir leid, aber, das ist Quatsch!“ Doch auch damit ist der Zwist nicht beendet. „Immer wieder erstaunlich, wie ausfallend manche Menschen werden“, heißt es weiter, bevor ein anderer User die Diskussion dann endlich beendet: „Ausfallend? Wie und wo denn? Nur weil Ihnen mit geteiltwird das es Fake ist, was Sie schreiben?“ Man sieht also, es wird nicht nur in der Küche hitzig, das kann am Mittwochabend ja was geben.