„The Taste“ (Sat.1): TV-Koch Alexander Herrmann – Beef-Beichte mit Frank Rosin! „Hatten uns echt nicht gemocht“

TV-Koch Alexander Herrmann ist schon seit sieben Jahren fester Bestandteil in der Sat.1-Kochsendung „The Taste“. Gilt darin als unangefochtener Sieger, der sogar seinen Konkurrenten Frank Rosin alt aussehen lässt.

Mit uns sprach der 49-Jährige über seine Beziehung zu TV-Kontrahent Frank Rosin – die lange Zeit alles andere als gut war –, über seinen Erfolg im TV und über sein Lampenfieber vor der allersten „The Taste“-Show.

Sie haben Frank Rosin bei „The Taste“ ja mehr oder weniger ausgeknockt. Nimmt er Ihnen das übel?

Nein, überhaupt nicht. Wir sind ja jetzt im achten Jahr der Taste-Format-Ehe, die wir zusammen haben. Aber jedes Jahr hatte seinen eigenen Rhythmus. Wir hatten ein Jahr, da hatten wir uns echt nicht gemocht. Und wir hatten Jahre, wo wir uns richtig gut verstanden haben, wie jetzt eben auch. In den letzten zwei Jahren haben wir auch einen anderen Weg miteinander gefunden. Das war auch nie bösartig.

Das ist Alexander Herrmann:

er wurde am 7. Juni 1971 in Kulmbach geboren

Alexander Herrmann ist Koch, Gastronom, TV-Koch und Buchautor

er wuchs in einer Hotelierfamilie in Wirsberg auf

1995 wurde er Küchenchef im Familienhotel

sein Restaurant Alexander Herrmann by Tobias Bätz wurde bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet

Alexander Herrmann trat bereits in diversen TV-Shows auf

seit 2013 ist er Juror und Coach bei „The Taste“ (Sat.1)

Wie haben Sie es denn geschafft, sich mit Frank Rosin plötzlich gut zu verstehen?

Das hat einfach damit zu tun, wie jeder in dieser Phase im Studio mit sich im Reinen ist. Es gab Zeiten, da hatte Frank mehr um die Ohren. Es gab Zeiten, da hatte ich mehr um die Ohren. Das ist manchmal einfach so. Ich glaube, das Entscheidende, warum ich von acht Sendungen so viel gewonnen habe, ist, weil ich meine Kandidaten nicht am Fehler gemessen habe. Ich habe mir angeschaut, was die können und was nicht und wo ich gesehen habe, dass er da Schwächen hat, habe ich nicht versucht, die auszugleichen. Sondern wir haben versucht, die zu minimieren und so weit wie es ohne großen Aufwand geht, zu verbessern.

Alexander Herrmann. Foto: obs/SAT.1/Jens Hartmann

Haben Sie Frank Rosin Ihr Geheimnis verraten?

Der Frank sieht sich ja die Sendungen auch an, wenn, dann hätte er es wissen müssen. Aber am Schluss gewinnt der Kandidat. Vielleicht habe ich am Schluss einfach mehr Glück gehabt mit den Kandidaten.

Das ist „The Taste“:

„The Taste“ ist eine Koch-Casting-Show

Seit dem Jahr 2013 wird die Show bei Sat.1 ausgestrahlt

In der Sendung entscheiden die Juroren anhand eines Probierlöffels, welcher Kandidat zum besten Koch ernannt werden soll

Wenn ein Teilnehmer mehr als einen Profi-Koch von sich überzeugt, darf er selbst entscheiden, in wessen Team er einsteigen möchte

Bisher wurde die Show von Christine Henning moderiert, ab Staffel 8 übernimmt Model Angelina Kirsch die Moderation

Haben Sie noch Lampenfieber vor einer Show?

Diese erste „The Taste“-Sendung war die Hölle, weil man ja nie wusste, was auf einen zukommt. Ab der zweiten Staffel wurde es ein bisschen besser. Aber es ist immer der Moment, wenn das Thema/Motto kommt, du dich mit deinen Leuten besprichst, sie loslegen. Das ist ein Stressmoment, bis hin, wenn der Gastjuror kommt. Das ist harte Anstrengung.

Es ist eine Studioproduktion, die wahnsinnig echt ist, weil die Emotionen so echt sind. Jeder Kandidat, der etwas zubereitet, legt in dem Moment seine Seele auf den Löffel. Keiner macht absichtlich was falsch. Jeder versucht, sein Bestes auf den Löffel zu legen. Wenn ich im Fernsehen auftrete, dann zeige ich meine Seele, weil ich es so gut wie möglich machen möchte. Wir sind mit Herz und Seele dabei.

Neben seiner Sendung „The Taste“ hat Alexander Herrmann auch allerhand andere Projekte. Seit dem 10. September ist sein neues Buch „... und eine Prise Wahnsinn: Mein Leben und meine Lehren aus Spitzengastronomie und Fernsehen“ auf dem Markt.