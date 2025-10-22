„The Taste“-Zuschauer in Wallung – „So gar nicht meins“

Am Mittwochabend (22. Oktober) haben leidenschaftliche Köche einen Grund zur Freude! Die erste Episode der 14. Staffel der beliebten Sat.1-Unterhaltungsshow „The Taste“ flimmert über die Bildschirme.

Wie gewohnt messen sich die Kandidaten in anspruchsvollen Challenges – mit nur einem Ziel: das satte Preisgeld von 100.000 und ein eigenes Kochbuch zu ergattern. Doch die Zuschauer müssen sich auf eine große Veränderung einstellen.

Steffen Henssler und Elif Oskan nehmen diesmal neben Tim Raue und Alexander Herrmann auf den berühmt-berüchtigten Juryplätzen Platz. Dagegen müssen die Fans auf Alexander Kumptner und Frank Rosin verzichten. Ein Umstand, der für großen Diskussionsstoff innerhalb der Community sorgt…

„The Taste“: Die Zuschauermeinungen gehen weit auseinander

Schon vor der linearen Ausstrahlung von „The Taste“ bei Sat. 1 äußern zahlreiche Fans unter einem aktuellen Instagram-Beitrag ihre deutliche Meinung. Während sich viele auf die Premiere freuen, zeigen sich andere enttäuscht über die personellen Veränderungen.

Schnell wird deutlich: Die Meinungen der Sat.1-Zuschauer könnten unterschiedlicher nicht sein. Jeder scheint seine eigenen favorisierten Starköche zu haben. Manche zeigen sich zutiefst betrübt darüber, dass Frank Rosin und Alexander Kumptner nicht mehr dabei sind.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Ohne Kumptner und Rosin fehlt einfach etwas…“

„Schauen wir mal! Es ist ohne Kumptner keine ideale Besetzung.“

„Endlich geht es wieder los. Ich freue mich auf die neue Staffel.“

„Ich bin gespannt auf Steffen Henssler. Der ist so gar nicht meins. Aber ich gebe ihm eine Chance.“

„Ich freue mich auf die zwei neuen Juroren.“

„Ich würde es gerne anschauen, aber ich mag Herrn Henssler überhaupt nicht.“

Auch den Rosin- und Kumptner-Fans steht etwas Großes bevor

Schlussendlich steht eines fest: Wie schon in den vergangenen Staffeln werden Nervenkitzel, Drama, Unterhaltung und Kochinspiration definitiv nicht zu kurz kommen. Am Mittwochabend (22. Oktober) startet das große „The Taste“-Comeback. Die Episode ist schon vorab bei Joyn verfügbar.

Und ein kleiner Lichtblick für Frank-Rosin- und Alexander-Kumptner-Fans: Ganz verzichten müssen sie auf die Starköche im Doppelpack nicht! Ab dem 27. November wird für vier Wochen donnerstags die neue Doku „Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin!“ bei Kabel1 ausgestrahlt.