„The Taste” (Sat.1): Frank Rosin – DAS gab's noch nie in der Show

Es wird wieder gebrutzelt und geköchelt bei „The Taste“ auf Sat.1. Mit dabei ist auch TV-Koch Frank Rosin. Der 55-Jährige zeichnete sich in der Vergangenheit weniger durch seine Besonnenheit als sein Temperament beim Kochen aus.

In Folge zwei von „The Taste“ 2021 (Ausstrahlung am Mittwoch, 8. September, um 20.15 Uhr auf Sat.1) hat sich der Koch-Mentor jetzt allerdings etwas ganz Besonderes vorgenommen. Etwas, das es aus eigenen Angaben so noch nicht in der Show gegeben hat.

„The Taste“: Frank Rosin zeigt sich bei Sat.1-Show von ganz anderer Seite

„Ihr werdet heute den ruhigsten Rosin bei ‚The Taste‘ bei einem Team-Kochen haben, den ihr je erlebt habt“, macht Rosin gegenüber seinen Schützlingen Jan klar.

Das ist „The Taste“:

Die Kochshow wird seit 2013 ausgestrahlt

Moderiert wird das Format von Curvy-Model Angelina Kirsch

In der Show treten Nachwuchsköche gegeneinander an und müssen am Ende der Jury ein ganzes Gericht auf einem einzigen Löffel präsentieren

In der Jury sitzen: Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue

Ausgestrahlt wird die Show mittwochs um 20.15 auf Sat.1

Der Gewinner erhält 50.000 Euro und sein eigenes Kochbuch

„Meine Stimme wird sich nicht viel weiter heben als jetzt“, kündigt der Koch an.

Erst kürzlich machte der TV-Koch in seiner eigenen Show „Rosins Restaurants” DIESE mysteriöse Ankündigung.

„The Taste“: Frank Rosin macht bei Sat.1-Show Ankündigung – Kandidat ist misstrauisch

So richtig glauben kann Kandidat Jan das allerdings noch nicht und sagt: „Franks Taktik heute, so ruhig wie es nur geht. Ich habe es noch nicht geglaubt in dem Moment.“

Jan möchte die Jury am Ende mit Falafel im Orangen Fenchel-Bett für sich gewinnen. Das erste Urteil von Mentor Rosin: „Der Löffel schmeckt spitze, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Fenchel-Frische da reinbekommen.“

Klingt, als würde sich der 55-Jährige an seine eigens auferlegte Regel halten und ganz ruhig seinem Schützling mit Rat zur Seite stehen.

„The Taste”: Frank Rosin lobt Kandidat in Sat.1-Show

„Es war alles drauf, was drauf sein musste. Das war schon sehr harmonisch“, lobt Rosin dann noch im Anschluss.

Nach der Runde soll sich zeigen, ob Rosins Taktik ins Schwarze getroffen hat. Kritiker bei der ersten Bewertung ist Gast-Juror Nils Henkel.

„The Taste”: Nils Henkel bewertet als Gast-Juror bei Sat.1-Show

Sein Urteil zu Jans Löffel: „Sieht sehr schön aus, sehr aufwändig.“ Dann verkündet er, welcher Löffel ihm am besten geschmeckt hat und sagt: „Das ist für mich glaube ich sehr eindeutig“ - Jan darf ins Halbfinale einziehen.

Ein riesiger Erfolg, über den sich nicht nur Jan, sondern auch Frank Rosin freut. Anscheinend ist ruhiger manchmal doch besser …

Ruhe und Besonnenheit wäre auch bei der letzten Show angebracht gewesen. Hier entflammte wegen IHM nämlich plötzlich ein heftiger Streit.