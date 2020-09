„The Taste“ (Sat.1): Fans gehen auf die Barrikaden – „Könnt ihr den Post bitte wieder rausnehmen?“

Am Mittwochabend geht die aktuelle Staffel von „The Taste“ in die dritte Runde. Die Köche haben ihre Teams gebildet. Nun müssen ihre Kandidaten ihr Talent unter Beweis stellen.

Doch schon vor der Ausstrahlung der dritten Folge kommt es im Netz zu Aufregung. Der „The Taste“-Instagram-Account veröffentlicht ein Video, dass den Fans der Kochshow Lust auf mehr machen soll – doch der Schuss geht nach hinten los.

„The Taste“: Instagram-Post sorgt für große Aufregung

Es handelt sich um einen Clip von TV-Koch Tim Raue. Darin ist der „The Taste“-Coach zu sehen, der einfach nicht glauben kann, was ihm Kandidatin Yvonne auftischt. Der Probierlöffel der Profiköchin lässt Tim Raue ganz emotional werden. „Ich kann nicht behaupten, dass ich in den letzten Jahren etwas gegessen hätte, was mich so berührt hätte“, gibt der 46-Jährige mit Tränen in den Augen zu.

Der Juror ist so ergriffen, dass er der Blondine seinen goldenen Löffel schenkt. Diese Auszeichnung gilt dem allerbesten Löffel. Dass dieses Detail schon vor der Sendung verraten wurde, ist jedoch für viele Fans ein absolutes No-Go.

-------------

Das ist „The Taste“:

„The Taste“ ist eine Koch-Casting-Show

Seit dem Jahr 2013 wird die Show bei Sat.1 ausgestrahlt

In der Sendung entscheiden die Juroren anhand eines Probierlöffels, welcher Kandidat zum besten Koch ernannt werden soll

Wenn ein Teilnehmer mehr als einen Profi-Koch von sich überzeugt, darf er selbst entscheiden, in wessen Team er einsteigen möchte

Bisher wurde die Show von Christine Henning moderiert, ab Staffel 8 übernimmt Model Angelina Kirsch die Moderation

-------------

„The Taste“-Fans sind wütend: Fies gespoilert!

In den Kommentaren beschweren sich einige „The Taste“-Fans darüber, dass dies ein Spoiler sei und einen der spannendsten Momente der Show vorwegnehmen würde.

„Warum spoilert man?“

„Jetzt sind schon drei von vier goldenen Sternen gespoilert, das ist ja doof.“

„Das war mal hart gespoilert... Könnt ihr den Post bitte wieder raus nehmen? Echt ziemlich blöd.“

„Spoiler-Alarm!“

Ohje, ob die beliebte Sat.1-Show durch diesen Fauxpas vielleicht sogar Zuschauer vergrault? Wer weiß. Ein Follower rät, wie er den Post verfasst hätte: „Ihr hättet ihn ja zitieren können, ohne direkt die Kandidatin zu zeigen.“

-------------

Mehr zu „The Taste“:

„The Taste“ (Sat.1): Alexander Herrmann schießt gegen Frank Rosin – „Entweder Dschungelcamp oder...“

„The Taste“-Star Alexander Herrmann über seine schlimme Diagnose: „Ein Bingo-Spiel“

„The Taste“ (Sat.1): Alexander Herrmann im Interview – mit DIESEM TV-Koch würde er gerne mal in der ersten Klasse fliegen

-------------

Doch Yvonne ist nicht die einzige Kandidatin, die sich über einen goldenen Löffel freuen darf. Wen die TV-Köche sonst noch begeistert haben, sehen wir am Mittwochabend (16. September) um 20.15 Uhr bei Sat.1.