„The Taste“ – Daniel aus Iserlohn im Finale – Frank Rosin: „Ich verlier gleich den Verstand“

Es wird unglaublich spannend Mittwoch bei „The Taste“. Sieben Kandidaten stehen im Finale, für sie geht es um alles: Es könnte der vierte Sieg in Folge für Tim Raue werden. Er hat die temperamentvolle Kolumbianerin Mary Anne und Küchenchefin Nina im Team.

Oder wird es der fünfte Triumph für Alexander Herrmann? Er tritt mit „Aromen-Prinzessin“ Pia an. Alexander Kumptner schickt Hobbyköchin Mona und die kreative Kathrin ins Finale. Und auch Frank Rosin hat noch zwei Kandidaten im Rennen: Michi aus Brig und Daniel aus Iserlohn.

Frank Rosin bei „The Taste“: „Jetzt ist der Spaß vorbei“

Geht es nach goldenen Sternen, sind Mona (8), Pia (7 ) und Nina (6) die Favoritinnen der 12. Staffel. Nach der ersten Kochrunde fliegt ein Kandidat raus. In Runde zwei gibt es Duelle, das heißt von sechs Köchen bleiben nur noch drei übrig, die im Finale von „The Taste“ den Sieg unter sich ausbruzzeln.

Der erste Gang wird vegetarisch. „Wir spielen jetzt Aromen-Lotto“, lacht Moderatorin Angelina Kirsch. Es gilt, aus folgenden Zutaten etwas leckeres zu kombinieren:

Pia: Passionsfrucht & Kaffee

Mona: Weiße Bohnen & Ingwer

Mary Anne: Miso & Champignon

Kathrin: Traube und Vanille

Daniel: Zwiebel & Lakritz

Michi: Kartoffel & Pimenton

Nina: Rote Bete & Purple Curry

Kathrin hat zu viel Koriander eingesetzt, das hat alles andere geschmacklich getötet. Sie ist raus. „Jetzt ist der Spaß vorbei“, kommentiert Frank Rosin die kommende Runde, in der die verbleibenden „Super Sechs“ in Duellen gegeneinander antreten.

„The Taste“ – Holt Daniel aus Iserlohn den Sieg für Team Rosin?

Im Finale kochen Nina („Das Hirn“), Mona („Das Herz“) und Daniel („Der Wahnsinn“). Es gibt ein Geheimnis von dem die drei nichts ahnen: Sie müssen spontan Kumquats in ihre Gerichte einbauen. Mona füllt die Perlhuhnbrust mit Steinpilzen und Birnen. Nina macht Rindersteak mit Sauce Bérnaise und Pommes Soufflées. Bei Daniel gibt es Ibericoschwein in Pilzrahm.

„Boah sieht der geil aus“, kommentiert Daniel seinen Löffel. Er hat nicht zu verlieren, singt sogar beim Anrichten. „Macht es kurz und schmerzlos.“ bittet Daniel die Juroren.

Finale Verkostung – Frank Rosin: „Ich falle gleich in Ohnmacht!“

Sein Löffel wird als letztes aufgetischt. „Hoffentlich kommt mein Löffel gut an, hoffentlich spüren sie die Liebe, die ich da reingesteckt habe.“ Daumendrücken für den Mann aus dem Pott. Auch Frank Rosin atmet tief durch: „Ich hab 180 Puls. Ich falle gleich in Ohnmacht.“ Tatsächlich geht sein Stern an seinen eigenen Schützling. Das riecht nach Erfolg.

Aber das wird nicht reichen. Mit 3:1 geht der Sieg bei „The Taste“ an die 23-jährige Mona aus dem Team Alexander Kumptner, ihre mutige Kombination aus Perlhuhn, Estragon und Kumquat konnte überzeugen.