Sat.1 gibt Start von neuer „The Taste“-Staffel bekannt – Zuschauer mit deutlichem Urteil

Darauf haben sich die Fans von „The Taste“ schon lange gefreut: Am 22. Oktober gibt es endlich neue Folgen! Insgesamt 16 Kandidaten werden in neun Folgen um den Sieg kochen. Auch in diesem Jahr geht es wieder um 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

So weit, so gut. Doch die „The Taste“-Fans erwartet eine große Überraschung: Anstelle von Frank Rosin und Alex Kumptner, werden in der neuen Staffel Steffen Henssler und Elif Oskan in der Jury sitzen. Eine Neuerung, die nicht allen gefällt.

„The Taste“-Publikum wird deutlich

Während sich zahlreiche Zuschauer auf die neuen Gesichter in der Show freuen, können andere dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Ein Blick in die Facebook-Kommentare macht dies deutlich:

„Ich werde Alex und Rose so vermissen. Das ist richtig doof. Die Nachfolger mag ich gar nicht. Mal sehen, wie lang ich durchhalte.“

„Wo bitte ist Rose und wo Alex? Sorry aber mit Henssler und Oskan könnt Ihr zu Hause bleiben. Das schaue ich mir nicht an. Da schaue ich lieber die Sendungen von und mit Tim Raue.“

„Bin auch raus! Ohne Alex und Frank ist es nicht mehr das sehenswerte „The Taste“. Mit dieser Wahl tut sich Sat.1 keinen Gefallen.“

„Ich werde es nicht mehr gucken ohne Rose und Alex! Mit den Coaches habt ihr eine Menge Zuschauer verloren!“

„Ohne Alex und Rose? Die erste Staffel, die ich mir nicht ansehen werde.“

„Tja, noch bin ich skeptisch, liebe aber diese Sendung sehr. Tim Raue ließ sich bisher noch geradeso verkraften, aber der Verzicht auf Frank und Alex wird mir sehr schwerfallen.“

Sat.1 zeigt die neue Staffel von „The Taste“ ab dem ab 22. Oktober um 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es dann auch in der Mediathek bei Joyn.