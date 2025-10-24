Jetzt ist es offiziell! Joyn-Erfolgsformat geht in die nächste Runde

Seit Anfang September sorgt das neue Realityformat „The Power“ auf Joyn für Aufsehen. Bekannte Stars wie Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz und Kader Loth liefern sich ein nervenaufreibendes Spiel um Macht, Einfluss und 40.000 Euro.

Nachdem alle 50 Episoden bei Joyn veröffentlicht wurden, wurde schnell eines deutlich: Das Reality-Format erfreut sich großer Beliebtheit und ist nach „DWDL“-Informationen sogar die bisher erfolgreichste Joyn-Eigenproduktion nach Videoviews. Die Konsequenz: Es wird eine zweite Staffel von „The Power“ geben.

Neue Staffel von Joyn-Erfolgsformat „The Power“ geplant

Henrik Pabst, Geschäftsführer und Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, erklärte im Gespräch mit „DWDL“ am Rande des TV-Gipfels der Medientage München, dass es eine zweite Staffel des Realityformats geben werde.

++ auch für dich interessant: Das Datum steht: „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ist zurück ++

Doch welches Datum müssen sich die Joyn-Nutzer dabei merken? Noch bleibt es offen. Fest steht: Im kommenden Jahr soll die Premiere der zweiten Staffel verfügbar sein. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.

Was zeichnet „The Power“ aus?

Alle Episoden der aktuellen Staffel sind weiterhin bei Joyn verfügbar. „The Power“ besticht durch ein besonderes Konzept. Zunächst erinnert alles ein wenig an das Sat.1-Kultformat „Big Brother“. Doch es gibt Unterschiede!

Jede Woche erhält einer der Stars im Haus die volle Kontrolle über das Spielgeschehen: Sie darf Mitbewohner belohnen, bestrafen und nominieren. Wer diese Machtperson ist, bleibt für alle anderen geheim.

Ständige Wendungen

Am Ende der Woche muss der oder die Mächtige entscheiden, wer das Haus verlassen soll. Gelingt es dem Nominierten jedoch, die wahre Identität des Power Players zu enthüllen, wendet sich das Blatt. Dann muss nicht das Opfer, sondern der Power Player selbst das Spiel verlassen.

Schlussendlich ist es ein Format, das bei zahlreichen Menschen gut ankommt. Das zeigt die starke Resonanz. Die aktuelle Staffel ist weiterhin bei Joyn verfügbar.