„The Mole“: The Bosshoss rechnen mit Realityshows ab – „Sex, Nacktheit, Ekelgrenzen“

Ab Mittwochabend präsentiert Sat.1 „The Mole“. Für 100.000 Euro kämpfen sich in der Abenteuershow zehn Kandidaten durch Argentinien. Keine einfache Angelegenheit. Auch nicht für Alec Völkel und Sascha Vollmer. Die beiden „The BossHoss“-Stars moderieren „The Mole“.

Wir haben mit Ihnen über die Show, Zukunftspläne und das Lügen gesprochen.

„The Mole“ ist in den Niederlanden ein riesiger Erfolg. Warum wird die Show nun auch in Deutschland erfolgreich?

Alec: „The Mole“ ist ein spannendes Format – anders als andere Reality-Shows. Kein Trash, keiner wird vorgeführt oder zu absurden Spielen 'gezwungen'. Es geht nicht um Sex, Nacktheit, Ekelgrenzen oder Ähnliches, sondern um Psychologie, Menschenkenntnis, Kombinationsgabe und Spürsinn. Wenn man erst mal ins Spiel eingestiegen ist, lässt es einen nicht mehr los und man will wissen, wer der Maulwurf ist. Es ist zudem sehr filmisch umgesetzt mit cooler Musik und epochalen Bildern.

Das ist 'The Mole':

Zehn Kandidaten kämpfen sich in unterschiedlichsten Challenges durch Argentinien

Der Hauptgewinn sind 100.000 Euro

Unter ihnen befindet sich ein Maulwurf. Seine Aufgabe ist es, die anderen Teilnehmer zu sabotieren

Am Ende jeder Woche müssen die Kandidaten einen Test mit 20 Fragen, die auf die Identität des Maulwurfes abzielen, überstehen

Die Show startet am 6. Mai um 20.15 Uhr bei Sat.1

Die Teilnehmer von „The Mole“. Foto: Sat.1

Was macht für euch den Reiz aus?

Sascha: Wir haben die 4. Staffel von „Sing meinen Song“ moderiert, also hatten wir schon Erfahrung. Nach drei Staffeln „The Voice of Germany“, zwei Staffeln “The Voice” Senior und einer Staffel „The Voice Kids“ sind wir auch TV erprobt. TV-Shows als Nebenstandbein und Promo für unsere Musik und Band, hat uns immer geholfen. Der Reiz war bei The Mole, in Argentinien zu drehen, durchs Land zu reisen und unseren Horizont zu erweitern.

In der Show geht es auch um Lug und Betrug. Wann wurdet ihr das letzte Mal heftig betrogen? Und womit?

Alec: Unsere Branche bezeichnet man oft auch als Haifischbecken. Dass das stimmt, haben wir in den letzten 15 Jahren leider auch ein paar Mal erleben müssen. Da ging es meistens um Vertrauensmissbrauch.

Was war eure schlimmste Lüge?

Sascha: Wir lügen nicht!

Habt ihr nach 'The Mole' schon weitere Projekte in Aussicht?

Alec: Vorerst haben wir keine neuen TV Projekte in Aussicht, sondern arbeiten an unserem nächsten Album.