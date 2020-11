„The Masked Singer“: Wichtige Änderung bei Prosieben! Darauf müssen sich Zuschauer zum Halbfinale einstellen

Es ist so weit, „The Masked Singer“ geht bei Prosieben ins große Halbfinale!

Welche Promis stecken unter den Masken? Das Rätselraten geht in die heißeste Phase, schon nächste Woche wird der Gewinner der dritten Staffel von „The Masked Singer“ gekürt!

„The Masked Singer“ (Prosieben): Wer zieht ins Finale ein?

Doch davor müssen es die Kandidaten erst einmal ins Finale von „The Masked Singer“ schaffen. Gar nicht so einfach, denn die Konkurrenz ist groß.

In unserem Live-Ticker begleiten wir das Halbfinale von „The Masked Singer“. Alle wichtigen Infos findest du hier:

„The Masked Singer“ im Live-Ticker

Montag, 16. November

07.19 Uhr: Wer wird heute bei „The Masked Singer“ enttarnt?

Vergangene Woche musste Wigald Boning als Der Frosch die Maske bei „The Masked Singer“ ablegen. Wen trifft es wohl heute?

The Masked Singer: Wigald Boning ist Der Frosch. Foto: ProSieben/Willi Weber

07.10 Uhr: „The Masked Singer“-Halbfinale auf heute vorverlegt

Schon heute Abend findet das Halbfinale von „The Masked Singer“ statt - ja, richtig gehört! In dieser Woche wird schon am Montag statt wie gewohnt am Dienstag gesungen und geraten. Grund ist das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien am Dienstagabend. Fans sollen sich nicht zwischen dem TV-Hit und Fußball entscheiden müssen. Los geht es um 20.15 Uhr bei Prosieben.

----------------------

---------------------