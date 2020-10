„The Masked Singer“: Veronica Ferres packt aus – hat sie IHN bereits erkannt?

Veronica Ferres musste leider als erste Kandidatin bei „The Masked Singer“ ausscheiden. Doch die Schauspielerin, die als „Die Biene“ angetreten ist, sieht sich nicht als Verliererin. Für die Erfahrung ist sie hingegen mehr als dankbar.

Im Interview mit DER WESTEN verrät sie, was wirklich hinter den „The Masked Singer“-Kulissen passiert und welche Promis sie unter den Masken vermutet.

Liebe Frau Ferres, wie geht es Ihnen nach ihrem „The Masked Singer“-Aus?

Ich bin sicherlich nicht bei „The Masked Singer“ angetreten, um das Finale zu gewinnen. Ich sehe das sehr sportlich und es war ein aufregendes Abenteuer, das ich nicht missen möchte.

Als Schauspielerin sind Sie es gewohnt, in andere Rollen zu schlüpfen. Was hat Ihnen an Ihrer Rolle als „Die Biene“ am besten gefallen?

Ihre Lebendigkeit, ihre Neugierde, die Fürsorge für die Umwelt und das Kind. Und dass sie auch als Mutter mal das Recht hat, auszuflippen und es mit Guns N' Roses auszuleben.

Veronica Ferres als „Die Biene“ bei „The Masked Singer“.

Warum haben Sie sich für diesen Song entschieden?

Ich wollte ein modernes Mutterbild zeigen. Nicht nur die Mama, die nur zu Hause ist, sondern die, die auch mal ausflippen darf.

-------------------

„The Masked Singer“: Wer gewann die ersten beiden Staffeln?

Staffel 1: Max Mutzke als „Der Astronaut“

Staffel 2: Tom Beck als „Das Faultier“

-------------------

Wie haben Sie es geschafft, ihre Identität als „Die Biene“ geheim zu halten?

Die haben so strenge Sicherheitsvorkehrungen, dass wir uns sogar, wenn wir uns nur zwei Meter aus der Garderobe entfernen, um zur Toilette zu gehen, komplett vermummen müssen. Es gibt keine Chance, irgendetwas herauszufinden. Das hat mich sehr beeindruckt. Und man darf kein Wort sprechen.

Veronica Ferres wurde enttarnt: Sie war „Die Biene“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Also haben Sie gar keine Ahnung, wer unter den anderen Masken steckt?

Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch niemanden gehört. Ich habe natürlich hingeschaut und könnte mir vorstellen, dass Roberto Blanco oder Fabian Hambüchen „Der Frosch“ sind. Vielleicht sind Sarah Connor oder Sarah Lombardi „Das Skelett“. Und „Das Nilpferd“ könnten Axel Prahl oder Nelson Müller sein.

Es ist auf jeden Fall eine starke Konkurrenz. Als die sich eingesungen haben, wusste ich schon: Die Konkurrenz der Profisänger ist immens.

-------------------

Mehr zu „The Masked Singer“:

„The Masked Singer“: „Wir haben dich enttarnt!“ Freundin sicher – SIE ist das Skelett

Das Nilpferd bei „The Masked Singer“: Stimme erkannt – es ist DIESER Star

Der Frosch bei „The Masked Singer“: Jury-Verdacht – steckt ER unter der Maske?

-------------------

Und wie haben Sie es im „Bienen“-Kostüm ausgehalten?

Es war wirklich eine Herausforderung. Mein Ganzkörperanzug, der am Hals abschließt und an den Zehen anfängt, ist wie ein Taucheranzug, und dann kommt noch der Kopf oben drauf, wodurch man plötzlich keine Luft mehr bekommt und auch nur noch fünf Prozent sieht. Ich habe mich gefühlt wie ein Dampfbad auf zwei Beinen.

Vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Ferres.

„The Masked Singer“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.