„The Masked Singer“: Tom Beck alias ‚Das Faultier‘ verrät nach seinem Sieg – „Am liebsten würde ich …“

Tom Beck hat die zweite Staffel von „The Masked Singer“ gewonnen. Als ‚Das Faultier‘ überzeugte er Woche für Woche die Zuschauer und setzte sich bis zum Schluss gegen die starke Konkurrenz durch.

Am Tag nach dem Finale von „The Masked Singer“ haben wir mit Tom Beck alias ‚Das Faultier‘ gesprochen. Im Interview spricht der Sieger über seine Corona-Infektion, die Ähnlichkeit zu Stefan Raab und seine Zukunftspläne.

„The Masked Singer“: Tom Beck alias 'Das Faultier' im Interview

DER WESTEN: Tom Beck, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie fühlt es sich an, diese Show gewonnen zu haben, wo der Gesang und die Performance im Vordergrund steht?

Tom Beck: Gar nicht mal so schlecht, richtig geil, um ehrlich zu sein. Auch wenn man es gar nicht so begreift. Ich hab mich schon schlechter gefühlt mit vier Stunden Schlaf. Man ist schon getragen von einer Euphoriewelle.

Für mich, den die meisten als Schauspieler kennen, ist es was Besonders. Man wird schnell in eine Schublade gesteckt. Jetzt mal fernab von der Person bewertet zu werden, ist für mich ein kleiner Ritterschlag. Dass ich aufgrund des Gesangs, der Performance und des Gesamtpakets so gut bewertet wurde, das freut mich sehr.

Mit dem Faultier-Kostüm verzauberte Tom Beck die Massen. Foto: ProSieben/Willi Weber

Sie wurden lange Zeit für Stefan Raab gehalten. Wie war das für sie? War ihnen die Ähnlichkeit zu seiner Stimme vorher bewusst?

Tom Beck: Die Nähe zu der Stimme war mir nicht bewusst. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich in den ersten vier Shows meine Stimme schon sehr verstellt habe. Da hab ich, glaub ich, keine Show gesungen mit meiner eigenen Stimme. Außer teilweise der Kopfstimme.

Ab Show fünf war es dann schon weit weg von Stefan Raab. Stimmlich war da gar nicht so eine Ähnlichkeit. Ich glaube eher, dass die Wandlungsfähigkeit und die Art der Inszenierung die Leute auf Stefan Raab gebracht haben. Aber ich freue mich natürlich, mit Stefan Raab in einen Topf geworfen zu werden. Das ist eine große Ehre.

Sie waren mit dem Coronavirus infiziert. Wie war das für sie?

Tom Beck: Es war eine Zeit der Ungewissheit, keine schöne Zeit. Bei mir lief es relativ glimpflich ab. Ich hatte drei Tage Fieber und war danach wieder fit. Klar dauert es ein bisschen, bis der Organismus wieder in Schwung kommt, bis die Lunge wieder frei wird, aber nach einer Woche war das dann eigentlich durch.

Ich war dann froh, dass ich genau zur Show vier wieder fit wurde, meine Quarantänezeit vorbei war und ich negativ getestet wurde. Um sieben, halb acht kam ich in Köln an und konnte dann direkt auf die Bühne springen.

Sie haben eine neue Single rausgebracht und ihr Album steht in der Startlöchern. Was sind ihre Pläne für die Zukunft? Wollen sie sich jetzt auf die Musik konzentrieren?

Tom Beck: Genau meine neue Single „360 Grad“ ist seit einer Woche draußen und mein 4. Studioalbum „4B“ erscheint am 22.05.2020. Na klar würde ich mich jetzt gerne sofort mehr auf die Musik konzentrieren und viele Konzerte spielen. Das ist aber leider gerade kaum möglich ist, was echt schade ist. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht verpufft und ich trotzdem ein paar Leute für meine Musik begeistern kann.

An mir liegt’s nicht, ich würde am liebsten jeden Tag ein Konzert spielen. Da werden wir uns aber wohl noch ein bisschen gedulden müssen. Aber am 01.06.2020 kann man mich live im Autokino in Düsseldorf erleben, da freue ich mich wahnsinnig drauf! Schön, dass es dieser Alternative gibt!