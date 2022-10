„The Masked Singer“: Fans sind der „Pfeife“ auf der Spur – DIESE Hinweise sollen ihn enttarnt haben

Die 7. Staffel von „The Masked Singer“ geht in die nächste Runde. Nachdem sich die Fans vergangenen Samstag von dem „Brokkoli“ verabschieden mussten, steht nun die nächste Enthüllung an.

Wir halten dich über alle Geschehnisse bei „The Masked Singer“ in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Samstag, der 8. Oktober 2022

15.3o Uhr: Nicht mehr lange und dann geht die Staffel 7 in seine zweite Runde. Heute Abend dürfen sich die Zuschauer wieder auf einzigartige Auftritte und spannende Hinweise zum Rätseln freuen. Doch diese Staffel ist nicht so wie die anderen. Zahlreichen Fans ist aufgefallen, dass es statt zehn nur neun Masken in der Show gibt. Jetzt gibt es die Auflösung.

Auf Instagram macht es „The Masked Singer“ jetzt offiziell: Die zehnte Maske wird erst auf der große Live-Tour 2023 zu sehen sein. Und damit nicht genug. In jeder Stadt wird ein anderer Promi darunter versteckt sein. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Vielleicht müssen die Fans aber doch nicht so lange warten. Unter dem Instagrambeitrag schreibt „The Masked Singer“ nämlich: „einschalten lohnt sich heute Abend doppelt – vielleicht erfahren wir schon heute mehr über die geheime neue Maske!“. Wir sind gespannt!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die zehnte Maske wird erst auf der Live Tour gezeigt.

Freitag, der 7. Oktober 2022

8 Uhr: Viel ist noch nicht über die diesjährigen Kandidaten bekannt, doch die Fans der ProSieben-Verkleidungsshow sind schon wieder eifrig am Rätseln. Einige Hinweise sollen bereits auf einen berühmten Rapper hindeuten.

Die Instagram-Fanpage „masked.singer.germanyx“ hat gleich mehrere Indizien gesammelt, die die Identität der „Pfeife“ enthüllen sollen. Sie glauben Marteria unter der glitzernden Maske erkannt zu haben.

Die Fans vermuten einen berühmten Rapper unter der Maske der „Pfeife“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Doch was spricht dafür? Im ersten Video zur „Pfeife“ befindet sich der Promi in einem Polizeiverhör, was laut einigen Fans auf Marterias Zoff mit PETA-Zoff deuten könnte. Der Musiker ist von der Tierschutzorganisation angezeigt worden, weil er in einem Musikvideo Fische geangelt und sie danach wieder freigelassen hat.

Außerdem kommen Hunde in dem Clip vor. Sie sollen einen Hinweis auf Marterias erste Hip-Hop-Gruppe darstellen: die „Underdog Cru“. Dieser ist Marten Laciny, so sein bürgerlicher Name, im Alter von 16 Jahren beigetreten.

Das sind alle Kostüme:

Der dritte Hinweis, der Marteria enttarnen soll, ist der Karneval, den der Promi im „Pfeifen“-Clip erwähnt. Er stehe stellvertretend für die Single „Maskerade“, die der Rapper gemeinsam mit Sido und dem Rapper-Duo Genetikk veröffentlicht hat.

Ob die Fans mit dieser Vermutung wirklich richtig liegen? Das wird die nächste Ausgabe von „The Masked Singer“ live am Samstagabend bei ProSieben zeigen.