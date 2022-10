„The Masked Singer“: Das „Walross“ ist raus – SIE steckt unter der Maske

Die 7. Staffel von „The Masked Singer“ geht in die nächste Runde. Nachdem sich die Fans vergangenen Samstag von dem „Brokkoli“ verabschieden mussten, steht nun die nächste Enthüllung an.

Wir halten dich über alle Geschehnisse bei „The Masked Singer“ in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Samstag, der 8. Oktober 2022

23.30 Uhr: Ein letztes Mal schmettert sie in ihrem Walrosskostüm das Lied „What You Waiting For?“. Und so geht ein spannender Rateabend zu Ende. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen bis nächste Woche!

„The Masked Singer“: Unter dem Walross steckt Schauspielerin Jutta Speidel

23.27 Uhr: Unter der Maske des Walross Waltraud steckt… Jutta Speidel!

23.20 Uhr: Es herrscht traurige Gewissheit. Raus ist Das Walross! Das bedeutete, dass No Name nochmal eine Runde weiter ist uns nächste Woche endlich einen eigenen Namen bekommt. Doch wer steckt denn jetzt hinter dem Walross Waltraud?

23.18 Uhr: In Show drei mit dabei ist… Die Zahnfee! Ebenfalls weiter ist Die Pfeife!

23.15 Uhr: Es könnte spannender nicht sein. Matthias Opdenhövel kündigt die letzten 60 Sekunden zum Abstimmen an. Und… Schluss! Die Entscheidung steht fest.

„The Masked Singer“: DIESE Masken müssen zittern

23.03 Uhr: Es entscheidet sich jetzt also zwischen Der Zahnfee, No Name, Die Pfeife und Waltraud das Walross. Welche Maske werden wir heute fallen sehen?

23.00 Uhr: Nach so vielen witzigen Momenten wird es wieder ernst. Denn es wird wieder abgestimmt. Wer kommt in die nächste Runde? Kommende Woche wieder dabei ist… Der Maulwurf! Und auch Der Werwolf hat es in die nächste Runde geschafft!

22.44 Uhr: Also beim Publikum kam das sehr gut an! Halbnackt steht der Maulwurf auf der Bühne und bekommt sogar Zugabe-Rufe. Es fallen einige Namen: Wayne Carpendale, Conchita Wurst, oder Johannes Oerding.

Der Maulwurf tanzt plötzlich an der Stange.

22.39 Uhr: Es ist Zeit für den absoluten Publikumsliebling: Der Maulwurf singt „Can’t Hold Us“ von Macklemore. Doch plötzlich wechselt das Lied und es ertönt „Pony“ von Ginuwine aus den Boxen und unser lieber Maulwurf zeigt eine ganz andere Seite von sich. Er tanzt an der Stange und strippt sogar!

22.33 Uhr: Ruth Moschner hat eine wilde Theorie: Sie glaubt, dass Waltraud die größte Überraschung der Staffel sein könnte. Für sie steckt hinter dem Walross die Moderatorin Sandra Maischberger. Ein weiterer Gedanke ist Schauspielerin Tina Ruland. Die anderen beiden haben keinen blassen Schimmer.

22.29 Uhr: Und schon geht es weiter mit dem Walross Waltraud. Von ihr hören wir den Song „What You Waiting For?“ von Gwen Stefani.

22.16 Uhr: Nach dieser Performance sitzt im Studio keiner mehr. Der Werwolf hat die gesamte Hütte abgerissen. Auch er selber kommt gar nicht mehr runter. Das Rateteam ist sprachlos. Eko Fresh macht den Anfang und tippt auf Schauspieler Henning Baum. Für Ruth Moschner könnte unter Maske Max Giesinger stecken. Caro Kebekus kommt dann mit einer ganz anderen Idee um die Ecke: Es soll Florian Silbereisen sein. Hmm, das ist wohl eher unwahrscheinlich.

22.06 Uhr: Es ist Zeit für den Auftritt des Werwolfs. Nachdem er verschwunden war, taucht er plötzlich hinter dem Jurypult auf. Damit jagt er Ruth Moschner einen riesigen Schrecken ein. Dann heizt er dem Publikum mit dem Lied „Enter Sandman“ von Metallica.

Ruth Moschner erschreckt sich fürchterlich, als der Werwolf plötzlich hinter ihr steht.

21.56 Uhr: Bevor No Name geht, hat der Gastgeber Matthias Opdenhövel noch eine ganz besondere Überraschung für die Maske. Endlich soll er getauft werden und bekommt einen Namen. Zur Auswahl stehen: Rosty, Robert, Schraubi, Lonely oder Büchsen Bernhard. Aus diesen fünf Vorschlägen stimmen die Zuschauer für ihren Favoriten ab. Beim nächsten Mal findet dann die Taufe von No Name statt.

21.46 Uhr: Als erster kommt No Name auf die Bühne und singt für das Publikum den Welthit „As It Was“ von Harry Styles.

Nach dieser spektakuläre Darbietung applaudiert der ganze Saal. Doch auch diese Maske ist der Jury ein großes Rätsel. So viele offene Fragen… Eko Fresh ist sich anders als die anderen aber sehr sicher. Es muss Pierre M. Krause sein. Ruth Moschner hingegen denkt bei No Name an Matthieu Carrière. Was sagt Carolin? Es könnte Moderator Ingo Zamperoni oder Rick Kavanian sein.

21.43 Uhr: Es geht weiter bei „The Masked Singer“ Das ist der zweite Vierkampf: No Name vs. Das Walross vs. Der Maulwurf vs. Der Werwolf. Letzterer ist jedoch immer noch nicht aufgetaucht…

21.31 Uhr: Jetzt wird es spannend. Die erste Entscheidung des Abends steht an. Auf jeden Fall weiter ist… Die Black Mamba! Und auch Goldi ist eine Runde weiter. Die Zahnfee und Die Pfeife müssen noch zittern.

21.27 Uhr: Und dann macht es der Moderator offiziell: Die Maske für die Tour 2023 wird eine Jukebox sein! Um genauer zu sein Juke die Jukebox. In jeder Stadt wird auf der Tour ein neuer Promi darunter versteckt sein. Wir sind gespannt!

21.20 Uhr: Jetzt entscheidet das Publikum. Welche Masken sehen wir nächste Woche auf jeden Fall wieder und welche müssen nochmal ran?

Siehe da? Plötzlich kommt ein alter Bekannter auf die Bühne: Wir sehen den Monstronauten! Und es wirklich der echte Thore Schölermann.

21.17 Uhr: Ganz außer Atem holt sich Goldi das Feedback des Rateteams ab. Die sind total ratlos! Es fallen die Namen: Torsten Sträter, Jürgen von der Lippe oder Armin Rohde. „Es muss auf jeden Fall ein Entertainer sein!“, stellt Ruth Moschner fest.



21.07 Uhr: Nach einer kleinen Werbepause geht es jetzt weiter. Goldi ist jetzt dran, die für den Werwolf einspringt. Denn dieser wurde immer noch nicht gefunden. Er performet den Hit „Bad Day“ von Daniel Powter. Ganz passend zu seiner chronisch schlechten Laune.

20.57 Uhr: In der Zwischenzeit wird immer noch eine Maske vermisst… Der Werwolf ist ausgebüxt!

20.56 Uhr: Jetzt ist Die Pfeife an der Reihe. Das Publikum hört die traurige Ballade „Wicked Game“ von Chris Isaak.

Kaum verklingt der letzte Ton, pfeift das Publikum wie verrückt drauf los. Eko Fresh will Jimi Blue Ocksenknecht erkennen. Die beiden Damen kommen aus dem Schwärmen nicht raus. Der Gesang hat sie vom Hocker gehauen und haben eine grobe Idee. Carolin fände es lustig, wenn Steffen Baumgart unter der Maske stecken würde. Ruht Moschner hat eine ganz andere Idee: Sie denkt es ist ein Profi.

Und nicht nur die Jury ist von Der Pfeife überzeigt. Auch die Zuschauer auf Twitter sind hellauf begeistert.

Einige Zuschauer finden, dass es bisher der beste Auftritt des Abend war.

20.44 Uhr: Plötzlich ertönt ein Alarm im Studio. Was hat es damit auf sich? Es ist nur No Name, der im „Rauchen verboten“-Bereich qualmt.

20.36 Uhr: Als nächstes sehen wir die Black Mamba mit dem Lied „Temple Of Love“ von The Sisters of Mercy.

Stehende Ovationen für diese herausragende Performance! Das Publikum beruhigt sich gar nicht mehr vor lauter Begeisterung. Über den Köpfen der Jury hängen tausend Fragezeichen. Vor allem der Unterschied zwischen der Sprech- und Singstimme macht Carolin Kebekus zu schaffen. Sie und Ruth Moschner überlegen hin und her aber kommen zu dem Entschluss: „Ich habe keine Ahnung, wer du bist!“. Auch Eko Fresh kann da nicht viel helfen. Er sagt aufgrund der Körperhaltung, dass es Influencer Riccardo Simonetti sein könnte.

20.24 Uhr: Bühne frei für den ersten Auftritt der Zahnfee. Gesungen wird der Hit „Firework“ von Katy Perry.



Ihr Auftritt sorgt für Jubeln und Klatschen im Studio. Besonders der Akzent der Zahnfee sorgte bei der Jury für Diskussionen. Ist er gespielt oder nicht? Eko Fresh ist sich sicher: Er ist echt! Ganz anders als Karolin Kebekus, die dem Braten nicht ganz traut. Sie vermutet ihre Kollegin Tahnee unter der Maske. Expertin Ruht Moschner hat eine ganz andere Vermutung: Entweder Sängerin Alice Merton oder Loona.

20.20 Uhr: Der erste Vierkampf: Die Zahnfee vs. Black Mamba vs. Die Pfeife vs. Goldie. Zwei davon kommen auf jeden Fall weiter. Die anderen beiden werden nochmal auf die Bühne kommen. So oder so wird eine Maske heute fallen.

20.15 Uhr: Los geht es bei der geheimsten Staffel von“The Masked Singer“, live aus Köln! Das Publikum ist bester Laune und empfängt Matthias Opdenhövel mit einem tosendem Applaus. Heute im Rateteam: Urgestein Ruth Moschner, der Rapper Eko Fresh und Comedian Carolin Kebekus. Auf einen spannenden, unterhaltsamen Abend!

15.3o Uhr: Nicht mehr lange und dann geht die Staffel 7 in seine zweite Runde. Heute Abend dürfen sich die Zuschauer wieder auf einzigartige Auftritte und spannende Hinweise zum Rätseln freuen. Doch diese Staffel ist nicht so wie die anderen. Zahlreichen Fans ist aufgefallen, dass es statt zehn nur neun Masken in der Show gibt. Jetzt gibt es die Auflösung.

Auf Instagram macht es „The Masked Singer“ jetzt offiziell: Die zehnte Maske wird erst auf der große Live-Tour 2023 zu sehen sein. Und damit nicht genug. In jeder Stadt wird ein anderer Promi darunter versteckt sein. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Vielleicht müssen die Fans aber doch nicht so lange warten. Unter dem Instagrambeitrag schreibt „The Masked Singer“ nämlich: „einschalten lohnt sich heute Abend doppelt – vielleicht erfahren wir schon heute mehr über die geheime neue Maske!“. Wir sind gespannt!

Die zehnte Maske wird erst auf der Live Tour gezeigt.

Freitag, der 7. Oktober 2022

8 Uhr: Viel ist noch nicht über die diesjährigen Kandidaten bekannt, doch die Fans der ProSieben-Verkleidungsshow sind schon wieder eifrig am Rätseln. Einige Hinweise sollen bereits auf einen berühmten Rapper hindeuten.

Die Instagram-Fanpage „masked.singer.germanyx“ hat gleich mehrere Indizien gesammelt, die die Identität der „Pfeife“ enthüllen sollen. Sie glauben Marteria unter der glitzernden Maske erkannt zu haben.

Die Fans vermuten einen berühmten Rapper unter der Maske der „Pfeife“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Doch was spricht dafür? Im ersten Video zur „Pfeife“ befindet sich der Promi in einem Polizeiverhör, was laut einigen Fans auf Marterias Zoff mit PETA-Zoff deuten könnte. Der Musiker ist von der Tierschutzorganisation angezeigt worden, weil er in einem Musikvideo Fische geangelt und sie danach wieder freigelassen hat.

Außerdem kommen Hunde in dem Clip vor. Sie sollen einen Hinweis auf Marterias erste Hip-Hop-Gruppe darstellen: die „Underdog Cru“. Dieser ist Marten Laciny, so sein bürgerlicher Name, im Alter von 16 Jahren beigetreten.

Das sind alle Kostüme:

Der dritte Hinweis, der Marteria enttarnen soll, ist der Karneval, den der Promi im „Pfeifen“-Clip erwähnt. Er stehe stellvertretend für die Single „Maskerade“, die der Rapper gemeinsam mit Sido und dem Rapper-Duo Genetikk veröffentlicht hat.

Ob die Fans mit dieser Vermutung wirklich richtig liegen? Das wird die nächste Ausgabe von „The Masked Singer“ live am Samstagabend bei ProSieben zeigen.