Das Seepferdchen bei „The Masked Singer“: ER steht ganz hoch im Kurs

Wie passend: Am ersten April 2023 geht „The Masked Singer“ in die nächste Runde. Wieder mit dabei ist dann natürlich Moderator Matthias Opdenhövel. Und auch im Rateteam dürfen sich die ProSieben-Zuschauer auf alte Bekannte freuen. Ruth Moschner und Rea Garvey werden wieder um die Wette rätseln.

Doch auf welche Kostüme dürfen wir uns in der neuen Staffel „The Masked Singer“ freuen? Eines veröffentlichte der Sender bereits am Montagvormittag (13. März 2023). Es ist das Seepferdchen.

Das Seepferdchen macht „The Masked Singer“ unsicher

Dazu schrieb der Sender bei Instagram: „Mailand, Paris und jetzt ‚The Masked Singer‘. Das Seepferdchen ist extra an Land gekommen, um auf der großen Bühne mit seiner Stimme zu glänzen. Das Outfit sitzt, aber unter dieser Maske steckt nicht nur eine Fashion-Ikone, sondern auch ein richtiger Superstar!“

Na, wer das wohl sein kann? Die Zuschauer jedenfalls sind schon ganz aus dem Häuschen und auch die ersten Tipps werden bereits in die Runde geworfen.

Wer ist das Seepferdchen?

Papis Loveday

Guido Maria Kretschmer

Lena Gercke

Bruce Darnell

Jorge Gonzales

AnNa R.

„Das könnte wirklich Papis sein“, schreibt beispielsweise ein Fan und spielt dabei auf „Dschungelcamp“-Star und Model Papis Loveday an.

Wer versteckt sich im Seepferdchen-Kostüm?

Ein anderer fasst zusammen: Das ist schön bunt. Vielleicht etwas viel Tüll für meinen Geschmack, behindert ja doch beim Schwimmen, hoffentlich nicht beim Singen. Soso. Fashion-Ikone und Superstar. Suchen wir vielleicht ein singendes Model? Jemand, der bei GNTM und DSDS sein Glück versucht hat? Fragen über Fragen. Ich freue mich auf den ersten Show-Abend und lass mich überraschen.“

Weitere Namen, die unter den Fans kursieren sind die von Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Jorge Gonzales oder Bruce Darnell. Wir dürfen also auf die ersten Töne des Seepferdchens gespannt sein, dann dürfte sich zumindest schonmal die Geschlechtsfrage klären. Spätestens am ersten April 2023 ab 20.15 Uhr wissen wir mehr.