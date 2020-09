„The Masked Singer“ (Prosieben): Geheimnis gelüftet – Show startet schon am ...

The Masked Singer geht im Oktober in die dritte Runde.

Endlich!!! „The Masked Singer“ geht in die dritte Runde. Und das bereits in naher Zukunft.

Schon am 20. Oktober 2020 startet die neue Staffel, wie ProSieben nun bekannt gab. Für die dritte Staffel hat der Sender das komplette Jury-Team von „The Masked Singer“ ausgetauscht. An der Stelle von Ruth Moschner und Rea Garvey sitzen nun Bülent Ceylan und „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow hinter dem Jury-Pult.

„The Masked Singer“ geht in die dritte Runde

Spannend: Beide Juroren nahmen schon als Kandidaten an der Show teil. So war Sonja Zietlow als niedlicher Hase und Bülent Celyan als opulenter Engel im Einsatz. Ob die beiden damit einen Vorteil beim Raten haben?

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer Prosieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Die zweite Staffel entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck alias das Faultier für sich

Bülent Ceylan wird neuer „The Masked Singer“-Juror. Foto: imago images

Für Sonja Zietlow jedenfalls ist der Grund der Teilnahme klar. „Wie sagt man das so schön offiziell: Ich freue mich, das Rateteam dieser erfolgreichen Sendung verstärken zu dürfen und wieder zur Masked-Singer-Familie zu gehören. In Wahrheit mach ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen – weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat.“

Bülent Ceylan sitzt dauerhaft in der Jury

Und auch Bülent Ceylan freut sich schon auf die dauerhafte Rolle hinter dem Jurypult: „Für mich ist ‚The Masked Singer‘ eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich neue Möglichkeiten geboten hat. Mittlerweile kenne ich beide Seiten und jede Rolle macht großen Spaß: Sowohl versteckt unter der Maske als auch das Tüfteln, Kombinieren und Rätseln im Rate-Team. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, welche Stars im Herbst unter den Kostümen stecken – und werde ihnen gehörig auf den Zahn fühlen.“

Welche Kostüme ab Oktober auf der Bühne zu sehen sein werden, ist bislang unklar. Bislang stellte der Sender die einzelnen Figuren stets kurz vor Showstart vor.