„The Masked Singer“: ProSieben lässt Bombe platzen – „Eure Wünsche wurden erhört“

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Das ist der TV-Hit "The Masked Singer"

Grandiose Nachrichten für die Fans von „The Masked Singer“!

Die beliebte TV-Show bei ProSieben kehrt im Herbst mit der 5. Staffel zurück. Die Fans von „The Masked Singer“ dürfen sich über eine Änderung freuen!

„The Masked Singer“: DAS ändert sich jetzt für die Zuschauer

Dass bereits im Herbst die 5. Staffel von „The Masked Singer“ starten wird, steht bereits schon länger fest. Doch jetzt gibt es für die Zuschauer weitere gute Nachrichten.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sasha

Bei Instagram kündigte die Show jetzt an: „Diese News werden euch gefallen, denn eure Wünsche aus der Community wurden erhört! Die fünfte Staffel MaskedSinger wird zur besten Sendezeit laufen: Samstags, um 20:15 Uhr! Wir sehen uns im Herbst!“

Die vierte Staffel von „The Masked Singer“ lief jeden Dienstag um 20.15 Uhr. Aufgrund der großen Erfolge bekommt die Show jetzt die beste Sendezeit bei ProSieben. Wann genau die 5. Staffel startet ist nicht bekannt.

Insgesamt werden zehn neue Masken und zehn neue Stars an den Start gehen. Die Zuschauer können das neue Rätsel kaum erwarten. Bei Instagram ist der Jubel in den Kommentaren groß: „Das sind ja super News“, schreibt ein Fan, eine Anderer meint: „Endlich ein verdienter und guter Sendeplatz am Samstagabend.“

