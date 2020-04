The Masked Singer: ProSieben lässt Bombe platzen – die Show wird...

Darauf haben alle „The Masked Singer“-Fans gewartet. Am Freitag gab ProSieben bekannt, dass die beliebte Show in eine dritte Staffel geht.

So kündigte ProSieben-Chef Daniel Rosemann an, dass die Show bereits im Herbst in eine neue Staffel geht: „Diese Staffel war dank einer großen Teamleistung ein wunderbarer Erfolg. EndemolShine-Chef Magnus Kastner und sein Team haben für jede Herausforderung eine Lösung gefunden. Und es gab viele Herausforderungen, die der Zuschauer dank guter Arbeit weder gespürt, noch gesehen hat. Danke dafür.“

„The Masked Singer“: ProSieben lässt die Bombe platzen

Dann soll „The Masked Singer“, so das Coronavirus will, auch wieder mit Zuschauern im Studio gedreht werden.

------------------

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

----------------------

Daniel Rosemannn weiter: „Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben ‚The Masked Singer‘ im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen.“

„The Masked Singer“: Matthias Opdenhövel soll wieder moderieren

Moderator soll dann auch wieder Matthias Opdenhövel sein. Zumindest plane man – Stand jetzt – mit ihm, so ProSieben gegenüber dieser Redaktion.

+++ 'Das Faultier' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske steckt... +++

+++ 'Der Drache' bei „The Masked Singer“ 2020: Entlarvt! Unter der Maske steckt... +++

+++ 'Der Wuschel' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske versteckt sich ... +++

+++ 'Der Hase' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske versteckt sich ... +++

Die Ankündigung kommt überraschend, ist die zweite Staffel doch noch nicht einmal beendet. Am kommenden Dienstag steht das große Finale an. Dann wird sich endlich klären, wer unter den Masken von „Das Faultier“, „Der Hase“, „Der Drache“ und „Der Wuschel“ steckt.